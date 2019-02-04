Rus Sağlık Bakanlığı: Kanser vakaları 2018'de 18 milyona yükseldi

Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Radyoloji Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı dünya istatistiklerine göre, tanısı koyulmuş kanser vakalarının sayısı 2018'de 18 milyona çıkarken bu hastalıktan ölen insanların sayısı da 10 milyonu buldu.

© Fotoğraf : Twitter İsrailli bir grup bilim insanı, tüm kanser türlerinde kökten yok eden bir tedavi bulduklarını açıkladı

Rus Ulusal Radyoloji Araştırmaları Merkezi'nden, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan açıklamada, "Dünya istatistiklerine göre 2018 yılında doktorlar 18 milyon yeni kanser vakasını teşhis ederken, yaklaşık 9.6 milyon kanser hastası da hayatını kaybetti. Günümüzde kanserle savaşmak, dünya çapındaki en mühim meseledir. Ülkemizin sağlık hizmeti sektöründe de önceliği kansere veriyoruz" denildi.

Rusya'da 2017 yılının sonunda 617.000 yeni kanser vakası teşhis edildi. Bu sayı, bir önceki yıldan 20.000 fazlaydı. Ayrıca yetkililere göre, ülkede onkoloji hizmeti alanların sayısı yalnızca 3.63 milyondu.

© AP Photo / Eric Risberg İskoçyalı uzmanlar kanser ilacı yumurtlayan tavuk yetiştirdi

Rusya Klinik Onkoloji Topluluğu üyesi ve St. Petersburg Bilimsel ve Uygulamalı Klinik Araştırma Merkezi yöneticisi olan Rus Federasyonu'nun onursal doktoru Vladimir Moiseyenko Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Durumu tersine çevirmek adına onkolojik hizmetlerde nitel ve nicel değişikliklere gitmek şart. Onkoloji hizmetleri için etkin bir yapısal model oluşturmalı ve ortak bir bilgi ağı kurmalıyız" dedi. Ayrıca kanser vakalarının erken teşhisinin de son zamanlarda artış gösterdiğini ekledi.

Moiseyenko, "Kötü huylu tümör teşhislerinin çoğu hastalığın ilk evrelerinde yapılıyor. Bundan 10 yıl evvel, erken onkolojik teşhislerin oranı sadece yüzde 15'ti" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Rus Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlık' adında yeni bir ulusal projeye imza attı. Proje kapsamında onkolojik hastalıklarla müdahale edilecek. 6 yıl içerisinde bu projeye 1 milyar ruble (yaklaşık 80 milyon Türk lirası) ayırılacağı duyuruldu.

© AP Photo / Stephan Savoia Türkiye-Küba Onkoloji Enstitüsü kuruluyor: Kübalı kanser uzmanı doktorlar İstanbul'da görev yapacak

Söz konusu proje kapsamında, hastaların teşhisten iyileşme sürecine dek gerekli tüm yardım ve tedaviyi almalarını sağlayacak bölgesel kanser daireleri kurulacak. Teşhislerin kotrolünü sağlamak ve geliştirmek adına Rusya tıbbi enstitülerinde 18 yeni onkoloji merkezi kurulması kararlaştırıldı.

2024 yılına dek proje kapsamında Tomsk ve Kostroma'da iki onkolojik bakımevi inşa edilmesi planlanırken; Mordovya, Hakasya, Başkurdistan, Volgograd ve Lipetsk'te de 5 onkoloji kurumu inşa edilecek.

Bununla beraber Sağlık Bakanlığı, proje kapsamında kanserin erken teşhisini teşvik edecek bilgi ve iletişim kampanyaları düzenlemeyi planlıyor.