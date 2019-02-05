Diyarbakır’da deri üzerine altın yazmalı 1200 yıllık İncil ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları 1200 yıllık deri üzerine altın yazmalı 1 adet dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

© AA / Aksaray Emniyet Müdürlüğü Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi İncil çıktı

Açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 4 Şubat 2019 Pazartesi günü Diyarbakır ili Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyonda; bahse konu şüpheli şahıslar, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan adli aramada; deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil kitabı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.