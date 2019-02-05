Liam Neeson: Öldürmek için siyah bir p.ç aradım

Halim selim kişiliğiyle tanınan İrlandalı aktör Liam Neeson'ın sevdiği bir kadının bir Afro Amerikalının tecavüzüne uğradığını öğrenmesinin ardından 'öldürmek için siyah bir p.ç aradığını' söylemesi, yeni ırkçılık tartışması başlattı.

East Virginia Medical School Ku Klux Klan kıyafetli resmi ortaya çıkan Virginia Valisi istifa etmeyecek

Hollywood'un 1993 tarihli 'Schindler's List' filmiyle şöhret olmuş ve son dönemde gerilim filmlerine yönelmiş Kuzey İrlandalı aktörü Liam Neeson, yeni filmi 'Cold Pursuit'in tanıtımı çerçevesinde The Independent'a verdiği röportaj çok tepki topladı.

Çok sevdiği bir kadının bir Afro Amerikalının tecavüzüne uğradığını öğrenmesinin ardından ırk temelli intikam alma arzusuna kapıldığını anlatan Neeson, 'siyah bir p.ç bulup öldürmek' istediğinden söz etti:

'SÖYLEMEYE UTANIYORUM AMA'

© AP Photo / Lynne Sladky Polis cinayetleri siyah ABD'lilerin ruhsal sağlığını kolektif olarak bozuyor

"Bir sopayla yukarı aşağı yürüyüp birinin bana yanaşmasını umuyordum. Bunu söylemeye utanıyorum. Siyah p.çin birinin bir bardan çıkıp benimle bir sebepten dalaşacağını umarak belki bir hafta boyunca bunu yaptım, böylece onu öldürebilecektim."

KENDİ HALİNE 'KORKUNÇ ' DEDİ

Tecavüzü öğrendiğinde ikinci sorusunun "(Saldırganların) Renkleri neydi" olduğunu itiraf eden İrlandalı aktör, böyle düşünüp davranmış olmasının 'korkunç' olduğunu dile getirdi.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Hollywood'un en az kazandıranları onlar 5

Röportaj yayımlanır yayımlanmaz sosyal medyadan ırkçılık eleştirileri yükseldi.

'SALDIRGAN BEYAZ OLSAYDI TEPKİSİ AYNI MI OLURDU'

ABD'li film yapımcısı Tariq Nasheed "Dikkat edin, Neeson, bir tür 'intikam fantazisi' almak istediğinden söz etmiyor. Gerçekten de bir hafta boyunca öldürecek bir siyah ARAMIŞ, ama bulamamış" vurgusu yaptı.

Twitter'da bir kullanıcı "Saldırgan beyaz olsaydı Neeson yine aynı enerjiye sahip olur muydu" diye sordu.

© REUTERS / Eduardo Munoz Hollywood yıldızlarının yanına, ABD polisinin öldürdüğü siyahların isimleri yazıldı

Bir başkası ABD'de polislerin silahsız siyahları öldürmesi furyasına yönelik protestoların 'Siyahların da yaşamları önemlidir' sloganına atıfla şu tepkiyi verdi:

'SİYAHLARIN YAŞAMLARININ BAZILARI İÇİN HİÇBİR DEĞERİ YOK'

"Bir kişinin bir şey yaptığı iddiası üzerinden Neeson'ın herhangi bir siyahın canını almaya hazır olması, siyahların yaşamlarının bazıları için ne kadar anlamsız ve önemsiz olduğunu gösteriyor."

© REUTERS / Mario Anzuoni 'Bembeyaz' Oscar töreninde DiCaprio'dan siyasi mesaj "Onun bu hikayeyi anlatması bile belli bir düzeyde ayrıcalığın ve yaptırımlar karşılaşmayacağına dair anlayışın göstergesi."

'SADECE RENKLERİ NEYDİ DİYE SORUYOR'

BuzzFeed muhabiri Hannah Al-Othman, İrlandalı aktörün ilk aklına gelenin "Renkleri neydi" sorusu olmasına dikkat çekti:

"Yaşları kaçtı, boyları kaçtı diye sormuyor, sadece renkleri neydi diye soruyor. Şu anda ne kadar üzgün olduğun umurumda değil, bu çok iğrenç."

'İNTİKAM SAHNELERİ TATMİN EDİYOR' © Flickr / ABD'li oyunculardan 'bembeyaz Oscar'a boykot

66 yaşındaki tiyatro kökenli aktör, tartışma yaratan açıklamalarını, 'Cold Pursuit' filminde canlandırdığı Nels Coxman karakterinin oğlu uyuşturucu çetesince öldürülünce intikam alma ihtiyacı duymasıyla ilgili soru üzerine yapmıştı.

Ekran ve beyazperdeki şiddetin izleyicileri dışarı çıktıklarında insan öldürmeye yönelttiği savlarını reddeden Neeson, ortalama sinema seyircisinin intikam sahnelerinden tatmin olmuş ve hak yerini bulmuş hissiyatıyla sinemadan çıktığını öne sürdü.