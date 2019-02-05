Instagram'ın beğeni rekoru kıran yumurtası 'çatladı'

Geçen ay Instagram'da rekor beğeni alarak, platformun en çok beğenilen fotoğrafı olan yumurta sonunda kırıldı. Hesabın ruhsal sağlık projesini destekleyen bir kampanya için kullanılacağı açıklandı.

4 Ocak'ta World_Record_Egg isimli profil tarafından paylaşılan yumurta görseli 10 gün içerisinde 24 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğenilen gönderisi olmuştu. Hatta, yumurta fotoğrafının ABD'li model Kylie Jenner'ın beğeni rekorunu kırması da sosyal medyada espri konusu olmuştu.

World_Record_Egg isimli hesaptan zaman içerisinde yumurtanın giderek çatlamış halde olduğu fotoğraflar paylaşılması dikkat çekerken son paylaşımda gönderilen ve yumurtanın çatlayarak kırıldığını gösteren video hesabın amacını ortaya çıkardı.

30 saniyelik videoda yumurta yavaş yavaş çatlarken "Yakın zamanda çatlamaya başladım… Sosyal medya baskısı beni etkiliyor. Eğer siz de zorlanıyorsanız, biriyle konuşun" yazısı çıkıyor.

Daha sonra tamamen çatlayarak kırılan yumurta, videonun sonunda yeniden eski haline kavuşarak bir internet sitesinin adresiyle sona eriyor.

İnternet sitesine girildiğinde ise çeşitli ülkelerde ruhsal sağlık desteği veren kuruluşlar sıralanıyor.

Ayrıca, hesabın yayın platformu Hulu ile işbirliği kapsamında olduğu ve videonun Super Bowl etkinlikleri kapsamında izleyicilerle paylaşıldığı da belirtildi.

© AP Photo / Rich Fury Instagram'da Kylie Jenner'ın beğenme rekorunu 'yumurta' kırdı

Projenin arkasında olan isim reklamcı Chris Godfrey, The New York Times'a verdiği röportajda "Neden yumurta?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Çünkü yumurtaların cinsiyeti, ırkı ya da dini yoktur. Yumurta sadece yumurtadır, evrenseldir."

Godfrey ayrıca, artık bir sembole dönüşen yumurtayla beraber pozitif mesajlar vermeye devam edeceklerini söyledi.