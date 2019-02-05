Kalp şeklindeki meteor Sevgililer Günü için satışa çıkacak

Sibirya'da dağlara düşen kalp şeklindeki 4,5 milyar yaşındaki meteor Sevgililer Günü için açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Taşın ihale üzerinden satışını üstlenen "Christie's" müzayede evi, meteorun kalp şeklinde olmasından dolayı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satılacağını açıklandı.

Ayrıca, kalp şeklindeki meteorun haricinde aynı bölgede bulunan 40'a yakın meteor taşı da 6-14 Şubat arasında satışa sunulacak.

Meteor parçalarının toplan 300 bin dolar ile 500 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

The iconic 'The Heart of Space,' from the biggest meteorite shower of the last several thousand years, will be auctioned online February 6-14, just in time for #ValentinesDay, as part of a larger collection of exceedingly rare meteorites https://t.co/OUqWXHovCc pic.twitter.com/Phu4fqO6Yf — Christie's (@ChristiesInc) January 30, 2019

​1947'DE DÜŞMÜŞTÜ

Söz konusu meteor, 12 Şubat 1947 yılında Sovyetler Birliği zamanında atmosfere girip parçalanarak kalp şeklini almış, Sibirya'nın Sihote-Alin bölgesine düşmüştü.

Atmosferin etkisiyle yüzlerce parçaya ayrılan meteorun parçaları Rus jeologlar tarafından 5 gün içinde toplanmış, taşların içeriğinin yüzde 94 demir, yüzde 5,5 nikel ve yüzde 0,38 kobalt olduğu saptanmıştı.

© AFP 2018 / FRANK RUMPENHORST / DPA Hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Bir hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

Olaya şahit olan Korney Shvets, 1996 yılında Amerikan basınına verdiği mülakatta olayı şöyle aktarmıştı:

"Bir kütlenin arkasından ateş saçarak aşağı doğru süzüldüğünü gördük. O zaman annem ve kardeşimle fırında çalışıyorduk ve fırının camlarının sallandığını hatırlıyorum. O zamanlar 17 yaşındaydım. Gördüğümüz şeyin ABD'nin atom bombası olduğunu sandık ve çok korktuk. Çünkü 2 yıl önce Hiroşima'ya atom bombası atılmıştı."