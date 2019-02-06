Pink Floyd'un efsanevi solisti Waters'tan Maduro'ya destek: Elinizi Venezüella'dan çekin

Muhalif kimliğiyle bilinen Waters'ın Twitter'dan paylaştığı mesajda ''Roger'dan bir not: Venezüellalılar gerçek bir demokrasiye sahip. Onları rahat bırakın. Dünyanın ½ 1'inin buradaki petrolü yağmalamasını engelleyin. Bu deliliği durdurun. Venezüella'dan elinizi çekin. Trump'ın Venezüella darbesine son!'' ifadelerini kullanarak ABD müdahalesini protesto eylemine çağrı yaptı.

A note from Roger:



THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.



US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV — Roger Waters (@rogerwaters) 3 Şubat 2019

Muhalif kimliğiyle bilinen Waters, Trump yönetimine yaptığı sert eleştirilerle biliniyor.