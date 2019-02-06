Kuzey kutbunun manyetik merkezi hızla Sibirya’ya kayıyor

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, her beş yılda bir kuzey kutbunun manyetik merkezini güncelliyor ancak son güncelleme, kutup bölgesi hızlı bir şekilde kaydığı için bir yıl erken yapıldı.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Sibirya’da iki farklı insan türüne ait kalıntılar bulundu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile İngiltere Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (British Geological Survey) son verilerine göre, yerkürenin kuzey manyetik kutbu, yani pusulaların gösterdiği kuzey yönü, Kanada'nın kuzey kutup bölgesinden ayrılıyor ve yılda 55 km'den daha yüksek bir hızla Sibirya'ya doğru kayıyor.

Genelde Dünya Manyetik Modeli, modern navigasyon sistemlerinin yerkürenin manyetik alanındaki değişikliklere uygun olmasını temin etmek için beş yıllık aralıklarla güncelleniyor. Ancak son güncelleme, planlanandan yaklaşık bir yıl önce yapıldı. Bunun nedeni, kuzey manyetik kutup merkezinin hızla kayıyor olması.

Söz konusu olgu, yeni yayınlanan Dünya Manyetik Modeli'nin önde gelen yazarı, Colorado Üniversitesi'nden jeofizikçi Arnaud Chulliat tarafından da onaylanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nature dergisi, İngiltere'nin Leeds Üniversitesi'nden geomagnetist Phil Livermore'a atıfta bulunarak, kuzey manyetik kutup merkezinin, Kanada ve Sibirya'nın altında bulunan ‘iki geniş manyetik alan yamasına bağlı olarak şekillendiğini' yazmıştı.

Livermore, "Sibirya yaması yarışı kazanıyor" demişti.

Manyetik alan, yerkürenin derinlerindeki erimiş demir çekirdeği, nikel ve diğer metaller tarafından oluşturuluyor ve dev elektrik akımlarının dev bir alan üretmesine yol açıyor.