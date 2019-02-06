Fatih Terim'in babası vefat etti

Talat Terim, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesi'nde sabah saatlerinde vefat etti.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etmiş. Allah'tan rahmet, başta Fatih Terim olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başınız sağolsun.

🙏 pic.twitter.com/GSWoZF8K5h — Galatasaray Fakültesi (@GsFakulte) 6 февраля 2019 г.

​Galatasaray Kulübü'nün Twitter hesabından, Terim ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadesi kullanıldı.