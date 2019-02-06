Elektrik faturasını azaltan cihaz geliştiren teknisyen: İnsanoğlunun yapamayacağı şey yoktur

Evli 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, son günlerde artan elektrik faturalarını azaltmak için yüzde 25 tasarruf sağlayan bir cihaz geliştirdi.
Dadaş Mucit, böylelikle hem ülkenin hem de vatandaşın tasarruf etmiş olacağını söyledi. Taşbaşı cihazla ilgili şu detayları verdi:
"Gün boyu prize takılı olan akıllı kutu, şebekeden gelen güçlü akımı yani aktifi reaktife çevirip evde kullanılan cihazlara dağıtıyor. Böylelikle evdeki cihazları yıldırım ve gelen güçlü akımdan da koruyor. Ev ve işyerlerine gelen güçlü akım, sayacı hızlı çevirdiği için faturalar kabarık geliyor. Bu akıllı kutu ise sayacın devrini düşürür ve her yere eşit dağıtır. Yaklaşık 150 liraya mal ettiğim cihaz sayesinde halkımızın fazladan ödediği para cebinde kalacak" diye konuştu.
‘AKLIMDA BİRÇOK BULUŞ VAR, FAKAT MADDİ VE MANEVİ DESTEĞE İHTİYACIM VAR'
Taşbaşı, "ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda birçok buluş var. Onları da hayata geçirmek istiyorum. Fakat maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var. İnsanoğlunun yapamayacağı şey yoktur" dedi.
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