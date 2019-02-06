Yeni Zelanda'da fok dışkısında tatil fotoğrafları olan harici bellek bulundu

Yeni Zelanda'da doğadan alınan ve araştırma için bir yıldan uzun süre dondurulan fok dışkısını inceleyen bilim insanları bir sürprizle karşılaştı: İçinde tatil fotoğraflarının yer aldığı bir harici bellek.

BBC'nin haberine göre, Yeni Zelanda'da fokların sağlık durumunu ve beslenme alışkanlıklarını incelemek için topladıkları dışkıların birinde içinde tatil fotoğraflarının yer aldığı bir harici bellek buldu.

Dondurulan dışkının, inceleme için çözülmeden önce bir yıldan fazla beklediği açıklandı.

Dışkıda bulunan harici belleğin çalışır halde olduğu ve içinde deniz aslanları fotoğraflarıyla, bebeğiyle oynayan bir annenin videosunun bulunduğu belirtildi.

Dışkı numunesinin bir veteriner tarafından, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Invercargill'de bulunan Oreti Sahili'nde, hasta görünen bir leopar fokundan alındığı kaydedildi.

Ulusal Deniz ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nün (NIWA) internet sitesinde 'nereden geldiği düşünüldüğünde' cihazın gayet iyi durumda olduğu söylendi ve belleğin içinde bulunan deniz arslanlarının videosu paylaşıldı.

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0 — NIWA (@niwa_nz) February 5, 2019

​Ancak dışkıda harici bellek bulunmasının kaygı yarattığı vurgulandı.

Gönüllü çalışan Jodie Warren, "Bu muhteşem Güney Kutbu canlısının içinde plastik olması kaygı verici" dedi.

Harici belleğin sahibi ise henüz bulunamadı.

NIWA, harici belleğin geri verilmesi karşılığında, araştırmalarına devam etmek için yeni bir dışkı numunesi istediklerini açıkladı ve "Bu yaratıklar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, o kadar çok iyi durumda olmalarını sağlayabiliriz" dedi.