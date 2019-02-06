Sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube Türkiye rekorunu kırdı

Sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube’da yayınladığı yeni video klibi 'Derdim Olsun' ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı.

YouTube'da 3 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Bu sayıyla, '24 saat içerisinde en çok izlenen video' rekorunu kırmış oldu.

25 Ocak'ta yüklenen videonun şuanki izlenme sayısı ise 79 milyon 791'e ulaşmış durumda.

'KLİP ÇALINTI' İDDİASI

Aktaş'ın sosyal medya gündemine oturmasının ardından klibinin 'Mahna Mahna Killer' isimli kısa filmden alındığı iddiaları ortaya atıldı.

Instagram hesabının hikaye bölümünde konu hakkında konuşan Aktaş, "Ne kadar konuşursanız konuşun. Bu şarkının 10 günde 70 milyon olduğu gerçeğini değiştirmiyor değil mi?" dedi.

Radyo ve televizyon programcılığı okuyan Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı.

1995 doğumlu olan genç fenomen daha önce Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Dwayne, Acun Ilıcalı ve Ezgi Mola gibi isimlerle de video çekmişti.