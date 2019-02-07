İngiltere’de 185 milyon yıllık fosil bulundu

İngiltere’de bir tıp öğrencisi, yürüyüşe çıktığı sahilde, Jurassic Dönemi’ne ait bir fosil buldu.

© Fotoğraf : Wikipedia Deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon yıllık fosil bulundu

Daily Mail'in haberine göre, İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Sandsend sahilinde yürüyüşe çıkan 22 yaşındaki Aaron Smith, tesadüf eseri golden canonball (altın gülle) adı verilen yerel bir taşa rastladı.

Genç, pirit taşı ile kaplı kayayı ikiye ayırdığında, içinden 185 milyonluk olduğu tahmin edilen bir fosil tespit etti. Fosilin, soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından Cleviceras ammonoidea'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Üniversiteden arta kalan zamanlarda fosil avına çıkan Aaron Smith'in evindeki koleksiyona bir yenisini eklediğinden büyük sevinç yaşadığını dile getirdi.