Define avcıları Mısır’daki Keops Piramidi’nin yakınında antik bir mezar buldu

Define avcılarının Mısır’ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize’yi çevreleyen antik Gize mezar kentinde, hemen yakında bulunan Keops Piramidi ile alakası olabilecek 4 bin 500 yıllık eski bir mezara rastladıkları öğrenildi.

© AFP 2018 / Mohamed El-Shamed Mısır'da bulunan 3 antik mezardan 40 mumya çıktı 9

Mısır'ın resmi yayın organlarından El Ahram gazetesinin haberine göre mezar hırsızları, Keops Piramidi'nden 30 metre mesafede olan özel bir evin içinde geceleyin yaptığı kazılar sırasında yaşı 4 bin 500 yıldan fazla olarak hesaplanan eski bir mezar buldu.

Haberde ayrıca emniyet güçlerinin hırsızları gözaltına aldığı, Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'nınsa sansasyon yaratabilecek türden olan mezarda incelemelere başladığı kaydedildi.

Gazetenin aktardığı bilgiye göre define avcıları, evin içinde kazı yaparak, yerin altında bulunan uzun bir koridora ve taşların içinde oyulmuş birkaç mekâna ulaştı, mekânlardan birinde baş kısımları zarar görmüş erkek heykelleri ve antik seramik bir çömlek bulundu. Kazıların yapıldığı yeri inceleyen uzmanlar, mezarın Mısır tarihinin en eski zamanlarına, belki de 5. Firavun hanedanının yaşadığı (m.ö. 2.504-2.347 dönemine) ait olabileceğini tahmin etti.

Gazete, bulunan mezarın yeraltı geçitleriyle diğer mezarlarla ve hatta Keops Piramidi'yle bağlantısı olabileceğini vurguladı.

Eski Mısır Tarihi Eserler Bakanı ünlü arkeolog Zahi Havas, gazeteye demecinde mezarın bulunduğu konut bölgesinin altında eski yapıların ve mezarların bulunabileceğini, bu nedenle yetkililerin halka bağımsız olarak kazı yapmayı kesinlikle yasakladıklarını, arkeologların da konut bölgesi olduğu için burada kazı yapamadıklarını belirtti.