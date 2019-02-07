Çevreciler, et tüketiminden neden vazgeçilmesi gerektiğini anlattı

Conservation Letters dergisine konuşan Oregon Üniversitesi'nden orman ekosistemi uzmanı William Ripple, "Gözlemlerimiz, yakında Dünya'daki megafaunadan kalan her şeyi kelimenin tam anlamıyla yiyip bitireceğimizi gösteriyor. Hayvanların hayatını, avcılık dışında bir de geleneksel Çin tıbbı ile habitatlarının giderek azalması tehdit ediyor. Eğer durmazsak hayvan türlerinin yüzde 70'nin sayısı ani biçimde azalacak, yüzde 60'ı da tamamen yok olabilir" dedi.

Ripple ve ekibi, tüm verileri analiz ederek megafauna temsilcilerinin yarısından fazlasının, yani yaklaşık 150 tür memeli, balık, kuş, amfibi ve sürüngenin yakında yok olacağı sonucuna vardı.