Mısır'da bir kadın oğlunu 10 yıl boyunca terk edilmiş bir binada tuttu

Mısır’ın Garbiya eyaletine bağlı bir köyde, annesi tarafından 10 yıl boyunca güneş ışığının girmediği, elektriğin olmadığı bir odada tutulan 17 yaşındaki genç kurtarıldı.

Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Mısır polisi yıllarca annesi tarafından hapsedilen 17 yaşındaki genci esaretten kurtardı.

Mother in Gharbia traps son in abandoned house for 10 years https://t.co/PBDO9nIpuy pic.twitter.com/Tv731yUwH4 — Newsafricanow (@newsafricanow) February 7, 2019

​Mısır toplumunu derinden etkileyen olay, ülkenin kuzeyindeki Garbiya eyaletine bağlı bir köyde yaşandı.

Trafik kazasında öldüğü düşünülen gencin bulunmasına köylüler yardım etti. Köyün yakınlarında terk edilmiş binanın yanından geçen köylüler, oradan gelen inilti sesleri duydu. Sesin geldiği binaya girmeye çalışan köylülerin yolunu aynı köyün sakini yaşlı bir kadın kesti. Daha sonra olay yerine gelen polis, genci binadan çıkardı.

İnternette dolaşan videoda, gencin nasıl yüksek sesle ağladığı ve sürekli bir şeyler mırıldandığı görülüyor.

Daha sonra binadan çıkan yaşlı kadının gencin annesi olduğu anlaşıldı. Kadın, on yıl önce ölen kocasının akrabalarından gizlemek için, 7 yaşındaki oğlunu terkedilmiş binanın odalarından birine kilitledi. Çocuk, geçen on yıllık süreyi güneş ışığının girmediği ve elektrik ışığının olmadığı odada geçirdi.

Kadın, on yıl önce ortadan kaybolan oğlunun akıbetini soran akraba ve komşularına, onun bir trafik kazasında öldüğünü söyledi. Kadını muayene eden doktorlar, akıl hastası olduğunu belirledi.