Sibiryalılardan donmuş pantolonlu flashmob

Uygulamaya katılanların ıslak pantolonları dışarıya çıkardığı ve donduktan sonra çeşitli pozlara sokarak ilginç fotoğraflar çektiği anlaşıldı. Fotoğraflarda pantolonlar adeta canlıymış gibi duruyor, ‘dolaşıyor' ya da sandalyede ‘oturuyor'.
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Сибиряки запустили еще один морозный флешмоб. В сети появились снимки нового сибирского флешмоба. Называется он #frozenpants — замороженные штаны! Как ни странно, первыми идею из замороженных вещей делать модели придумали американцы. Жители Сибири решили последовали их примеру. Участники челленджа выставляют на улицу мокрые штаны, а после их замерзания делают фото. Ранее, как сообщалось на сайте "Ракурс360", у нас устраивали #дубакчеллендж и экспериментировали с кипятком на морозе. Читайте также: Рунет захлестнул флешмоб #дубакчеллендж
ABD'nin soğukların etkisinde kalan Chicago kentinin sakinleri, geçen ocak ayında #frozenpants etiketiyle başlattığı flashmob uygulamasında giysilerini dondurarak sokağa çıkarıyor ve çeşitli şekillerde sabit durmasını sağlıyordu.
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