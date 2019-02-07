Sibiryalılardan donmuş pantolonlu flashmob

Amerikalıların #frozenpants etiketiyle donmuş giysi görüntülerini yayınlama furyası Rusya’ya da bulaştı. Sibiryalılar benzer bir uygulamaya imza atarak, ıslatıp soğukta dondurduğu pantolon görüntülerini yayınlamaya başladı.

Uygulamaya katılanların ıslak pantolonları dışarıya çıkardığı ve donduktan sonra çeşitli pozlara sokarak ilginç fotoğraflar çektiği anlaşıldı. Fotoğraflarda pantolonlar adeta canlıymış gibi duruyor, ‘dolaşıyor' ya da sandalyede ‘oturuyor'.

ABD'nin soğukların etkisinde kalan Chicago kentinin sakinleri, geçen ocak ayında #frozenpants etiketiyle başlattığı flashmob uygulamasında giysilerini dondurarak sokağa çıkarıyor ve çeşitli şekillerde sabit durmasını sağlıyordu.