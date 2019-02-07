Rusya’da karın içine saplanan aracın çıkarılmasına bir deve yardım etti

Rusya'nın Saratov kentinde kara saplanan Lada Niva marka aracın çıkarılmasına yardım eden deve, sosyal medya kullanıcıların ilgi odağı oldu.

Tanıkların anlattıklarına göre olay, önceki gün Saratov'un yakınlarında yaşandı.

Lada Niva marka aracın sürücüsü, cipin arazide sürüş kabiliyetini gözünde büyütmüş olsa gerek ki Niva, derin bir kar kütlesine saplandı.

Zor anlar yaşayan sürücünün yardımına, Saratov'da normal şartlarda bulunmadığı sanılan bir deve yetişti ve 83 beygir gücü motora sahip aracı kolaylıkla kardan çıkardı.

Daha sonra devenin Saratov sakinlerinden bir kişiye ait olduğu ve yakınlardaki parka gelen çocukları gezdirmek için kullanıldığı anlaşıldı.