Liverpool Echo’nun haberine göre genç kadın, kapalı bir Facebook grubunda, müstakbel kaynananın düğün için gelinliğe benzer uzun kuyruklu bembeyaz bir elbise seçtiğini anlattı. Genç kadın, “Lütfen bana bunun sandığım kadar korkunç olduğunu ve bu elbisenin aşırı beyaz olduğuna verdiğim tepkinin aşırı olmadığını söyleyin” diye yazdı.

Düğün öncesinde müstakbel kaynanaya düğün elbisesi için 5 farklı rengin teklif edildiğini söyleyen gelin, hatta birlikte mağazaya gitmeyi teklif ettiğini, ancak damadın annesi kendisinin bir elbise aldığını ve düğüne kadar göstermeyi reddettiğini anlattı.

Genç kadın, müstakbel kaynananın düğüne giymek istediği elbise bir tesadüf sonucu gördü. Damadın küçük kardeşi bu elbiseyi giyerek fotoğraf çekti.

İngiltere'de gelin ile müstakbel kaynana arasındaki ‘uygunsuz elbise’ tartışması sosyal medyaya taşındı https://t.co/LX9a6UusDF pic.twitter.com/PNlTxqfOQA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 8, 2019

​Müstakbel kaynana, kendisine sunulan renklerin uygun bulmadığını belirterek, kendini şu sözlerle savundu: “Herkesi rezil ediyormuşum ve bir çocukmuşum gibi elbisemin başkaları tarafından seçilmesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bunu düşünmek bana acı veriyor”.

Damadın annesi, “Hatta seremoni sırasında arka sırada oturmayı kabul etmeye hazırım” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, gelinin tarafını tutarak, gelinden başka düğüne beyaz elbise giymenin ‘uygunsuz’ ve ‘küstahça’ olduğunu yazdılar.