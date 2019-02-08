Rus gezgin, Tuvalı Şamanın ateşli ritüelini görüntüledi

Moskovalı gezgin ve fotoğrafçı Aleksandr Fedorov, Tuva’daki bir Şamanın ateşli ritüelinden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Fedorov, “Yaklaşık eksi 40 derecede 10 saat Şaman ritüeli çekimi. Ama buna değerdi. Harika görüntüler” diye yazdı.

Gezgin, halihazırda Tuva’daki Şamanizm ile ilgili büyük bir proje üzerinde çalıştığı bilgisini de verdi.