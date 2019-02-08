Reebok Rusya’nın ‘Erkeklerin suratına otur’ çağrılı kampanyası infial yarattı

‘Game of Thrones' dizisinin aktrisi Nathalie Emmanuel'in yer aldığı Reebok son reklam kampanyasında "Be More Human" (Daha insan ol) ilkesiyle hareket etti. Emmanuel, kampanyada hırs, dayanıklılık ve kadın gücü teşvikinde bulundu. Firmanın Rusya ofisi aynı kampanya için Instagram'da "Kalıplara sığma" anlamına gelen bir ifade kullandı. Bu görsellerde verilen mesajlarda farklılık görülmedi.
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#НИВКАКИЕРАМКИ В рамках совместного проекта с Залиной Маршенкуловой @mayachok_antihrista #НИВКАКИЕРАМКИ компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть, что сказать, и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно. Одинаково уважительное отношение ко всем существующим мнениям является одним из принципов компании Reebok. Бренд посчитал нужным дать возможность высказаться главным героиням проекта, которые профессионально занимаются традиционно «не женским» видом спорта — смешанными единоборствами. К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании. Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой.
Firmanın bir başka reklamında da karma dövüşçü Justyna Graczyk "Kendinizi kesmeyin diye meme uçlarımı kapattım" uyarısında bulundu.
Instagram'da yayılan kampanya görselleri Rusların tepkisini çekti. Tepkilerin ardından Reebok, sözkonusu görselleri Instagram'dan kaldırdı. Kullanıcılar sloganların orijinallerinden çok farklı hale getirilmesini eleştirdi.
reebok russia has reworded the english ad slogan 'never apologise for being strong' as 'stop sitting on the needle of male approval, start sitting on men's faces' pic.twitter.com/mr0qgi3HjG— S.G. (@smlgff) February 7, 2019
Bir kullanıcı "Yanlış ülkedesiniz. Burada bununla kimseyi mutlu etmezsiniz. Umarım rakipleriniz de böyle gerizekalı değildir" ifadelerini kullandı.
Bir diğeri ise "Eğer ‘kadın işi' olmayan sporlarla ilgilenen güçlü kadınları göstermek istiyorsanız, öyleyse bu tarz kadınları gösterin, erkeklerin suratına oturmak isteyen kızlara davette bulunmayın" yorumunda bulundu.
GÖRSELLER KALDIRILDI, MÜDÜR İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR
Bir süre sonra ise "Erkek suratına otur" ve "Göğüs uçlarımı kapatıyorum" ifadelerini içerenler dışındaki görseller tekrar yayınlandı. Yayınlanan görsellerde "Kalıplara sığmam", "Benim bedenim, benim kararım", "Daha lafım bitmedi" gibi ifadeler yer aldı.
Tepkilerin ardından firma müdürü Aleksandr Golofast, görseller için üstlerinden onay aldıklarını, ancak eleştiriler nedeniyle kaldırılmaları talimatının geldiğini belirtti. Golofast "Bir firma bunu yapabilir, ancak benim bu kadar gülünç duruma düşmemden dolayı utanç duyuyorum" dedi. Golofast, artık firmada çalışmak istemediğini de ekledi.
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