Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı: Fast food'un çözümü bakliyat

Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan, hazır gıdalar yerine bakliyat tüketiminin artırılmasını önerirken, "Fast food dediğimiz şey aslında hazır gıdanın da ötesinde bir kavram. Bu kavram, dünyada yok olmaya başlıyor, herkes buna karşı. Bunun çözümü de var, bakliyat. Yani Anadolu diyeti" dedi.

Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye'nin girişimleriyle BM tarafından alınan 10 Şubat'ın 'Dünya Bakliyat Günü' ilan edilmesi kararını değerlendirdi.

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS 'Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu'

Arslan, bakliyatın, az su istemesi ve doğaya katkısı nedeniyle tarımda sürdürülebilirlik açısından gerekli olduğunu BM'ye anlattıklarını ifade ederek, "Pek çok ülkenin gün ilanlarına karşı sorunları vardı, istemiyorlardı. Büyük çalışmalar yaptık, ülkelerle tek tek konuştuk. Oy birliğiyle 10 Şubat'ın Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanması onaylandı. Bundan sonra vatandaşların aklına bugünü bir Türk'ün yaptığı gelirse çok sevinirim" diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin yeniden bakliyat üretiminde etkili olmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi: "Enflasyonun düşmesine katkı anlamında da baktığınızda son 1.5 yıldır dolar bazında bakliyat fiyatları dünyada çok düştü. 2018 yılında bakliyat, aslında enflasyonun düşmesini en çok sağlayan ürünlerden oldu. Mercimek, nohut, fasulye, bunlar sofralarımızda tekrar ucuz ürün olarak yerini almaya başladı."

Arslan, bakliyatın hem et ve süt ürünleri tüketenlere hem de vejetaryenlere hitap ettiğine dikkati çekti. Bakliyatın etten ucuz olmasının yanı sıra ete yakın protein barındırdığını ifade eden Arslan, "Dünyada trend değişti. Fast food dediğimiz şey hazır gıda demek ama aslında hazır gıdanın da ötesinde bir kavram. Bu kavram, dünyada artık yok olmaya başlıyor, herkes buna karşı. Bunun çözümü de var, bakliyat. Yani Anadolu diyeti" dedi.