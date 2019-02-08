Kayıt
13:49 08 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Şarap - bira

    Bilim insanları bir efsaneyi daha çürüttü: Bira şaraptan önce mi içilmeli, sonra mı?

    Twitter
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yeni yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, şaraptan önce bira içilmesinin ertesi gün daha rahat hissettireceği inanışının bir efsaneden ibaret olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında, şaraptan sonra bira içmenin ertesi gün daha kötü hissettireceği inanışı da doğru değil.

    Alkol alırken yuttuğu kürdan kalbine saplandı
    Twitter
    Alkol alırken yuttuğu kürdan kalbine saplandı: Bardağımı ayırt edebilmek için koyuyordum
    Birçok kültürde alkol alma alışkanlıklarına ve tüketilen alkolün sıralamasının insan üzerinde değişik etkilere yol açabileceğine ilişkin inanışlar bulunsa da, şarap ve bira için bilinenlerin birer efsaneden ibaret olduğu ortaya çıkarıldı. 

    Amerikan Klinik Beslenme Dergisi tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, şaraptan önce bira içilmesinin veya şaraptan sonra bira içilmesinin 'akşamdan kalma' hissine olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi bulunmuyor. 

    Forbes'tan Victoria Forster'ın haberine göre, çok sayıda insan üzerinde test edilerek yapılan araştırmanın sonuçlarında, bira-şarap ikilisinin insan üzerinde olan etkileri bakımından hangi sıralamayla tüketildiğinin fark etmediği belirtildi.

    Yapılan çalışmanın kıdemli yazarı, Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Kai Hensel, konuyla ilgili olarak "İnsanların eğlenceli bulacağı ve bilimi eğlenceli hale getirecek, ancak, son derece titiz bir araştırma yapıp yapamayacağımızdan emin olmak istedik" ifadelerini kullandı.

    'BİLİM ADINA SARHOŞ OLMAK İSTEYEN' 300 GÖNÜLLÜ

    Venedik
    Sputnik
    Venedik'te akşam 19.00'dan sonra alkol şişesi taşımak yasaklanabilir
    Planlanması ve onaylanması iki yıldan fazla süren çalışmada, 300 kişi 'bilim adına sarhoş olmak' için gönüllü oldu ve bu kişilerin 90 tanesi seçim kriterlerini geçerek çalışmanın tüm bölümlerini tamamladı. Katılımcılar ayrıca, 'Önce bira sonra şarap içenler', 'Önce şarap sonra bira içenler' ve 'yalnızca şarap ve bira içenler' olarak üç gruba ayrıldı.

    Her çalışma gününün ardından ise katılımcılardan sarhoşluk derecelerini 0 ile 10 arasında derecelendirmeleri ve kusup kusmadıklarını da raporlamaları istendi.

    Katılımcılar ise, ertesi gün yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, mide ağrısı, kalp çarpıntısı ve iştah kaybı gibi belirtiler baz alınarak hazırlanan 'Akut akşamdan kalma ölçeği' üzerinden kendi durumlarını puanladılar.

    SIRALAMA FARK ETMİYOR

    Bira
    © AFP 2018 / FRED TANNEAU
    Alkolden zehirlenen hastanın hayatını 15 kutu bira kurtardı
    Çalışmada, bira veya şarabın tüketilme sırasına bakılmaksızın, akşamdan kalma puanında bir fark olmadığı sonucuna ulaşıldı.

    Bununla birlikte, çalışma sırasında algılanan sarhoşluğun ve kusmanın, daha ağır bir akşamdan kalma deneyimi yaşayan kullanıcıların daha güçlü bir içki içme olasılığı ile ilişkili olduğu belirlendi.

    Hensel, bu durumu "Alkol aldıktan sonraki gün ne kadar kötü hissedileceğini tahmin edebilmenin güvenilir tek yolu, ne kadar fazla içildiğini ve alkol alınan esanada nasıl hissedildiğine dikkat etmek. Alkol tüketimi esnasında, bu tür işaretlere dikkat edilmeli" ifadeleriyle açıkladı.

    'KENDİ BAŞLARINA İÇEBİLECEKLERİNDEN FAZLA VERMEDİK'

    Deney esnasında katılımcılara, çoğu ülkede 'aşırı tüketim' sayılabilecek miktarda alkol verildiği ve bunun içn etik kurulundan izin alındığı öğrenilirken, Hansel, ortaya çıkabilecek risklere karşı alınan önemleri şu şekilde anlattı:

    "Katılımcılara, kendi başlarına içebileceklerinden fazla alkol vermedik ve tıbbi gözetim altında tuttuk. Gönüllü olan herkes genç ve sağlıklıydı ve her zaman oldukları gibi sarhoş olacaklardı."

    Bira
    © Fotoğraf : Pixabay
    ABD askerleri İzlanda'nın başkentindeki bira stoklarını bitirdi
    Titizlikle tasarlanan çalışmada, her katılımcı tam olarak aynı büyüklükteki bardaklarla alkol tüketti ve katılımcılara her çalışma gününün sonunda uyumadan önce kendi vücut ağırlıkları ve ihtiyaçlarına oranla hesaplanan miktarlarda su verildi.

    'SIRALAMANIN ETKİSİNİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

    Utrecht Üniversitesi'nde Utrecht Farmasötik Bilimler Enstitüsü ve 'Uluslararası Akşamdan Kalma Araştırma Grubu'nun kurucusu Joris Verster de, çalışmayla ilgili olarak "Bu çalışma, alkolün etkisiyle alakalı yaygın inanışları değerlendirmek için hazırlanan ilginç bir çalışma. Sonuç olarak, bira-şarap veya şarap-bira sekansının ertesi günkü akşamdan kalma hissi üzerinde bir etkisinin olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

    Hensel ise, akşamdan kalma hissinin alkol alışkanlıkları üzerinde uyarıcı bir etkisi olduğunu söyleyerek

    "Tatsız bir akşamdan kalma hissinin en azından bir faydası bulunuyor. Bu durum, davranışlarını değiştirmek için insanlara yardımcı olabilecek koruyucu bir uyarı işaretidir. Başka bir deyişle, hatalarımızdan ders almamıza yardımcı olabilirler" dedi.

    Etiketler:
    inceleme, araştırma, Şarap, Bira, Uluslararası Akşamdan Kalma Araştırma Grubu, Utrecht Farmasötik Bilimler Enstitüsü, Utrecht Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Amerikan Klinik Beslenme Dergisi, Joris Verster, Victoria Forster, Kai Hensel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    Karikatür
    Rus uzman: Trump, Suriye’de ABD galip gelmiş izlenimi vermeye çalışıyor
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet