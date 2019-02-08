Dubakchallenge: Ruslar, büyüleyici fotoğraflarıyla soğuk havalara meydan okudu

Son dönemlerde Rusya’nın Ural ve Sibirya bölgelerinde hava sıcaklığı —40 dereceye kadar düştü. Söz konusu bölgelerdeki hava, soğuk havalara dayanıklı Rusları bile endişelendirecek raddeye vardı.

Hava bu denli soğumuşken yüzlerce sosyal medya kullanıcısı #dubakchallange akımına katılarak çektikleri fotoğraf ve videolarını paylaştı.

Bu ‘meydan okumanın’ kuralı şuydu: Elde tutulan bir şişe suyu dondurucu havaya püskürtmek ve havada anında donan su damlalarının yarattığı büyüleyici manzarayı, fotoğraf makinesi ya da kamerayla yakalamak gerekiyordu.

Bu arada etiketin ortaya çıkmasından bu yana Rusya’daki ender soğuklar da giderek etkisini kaybetmeye başladı. Sibirya’nın en büyük şehri olan Novosibirsk’te salı günü sıcaklık —27 dereceye kadar yükseldi.