Dubakchallenge: Ruslar, büyüleyici fotoğraflarıyla soğuk havalara meydan okudu

Son dönemlerde Rusya’nın Ural ve Sibirya bölgelerinde hava sıcaklığı —40 dereceye kadar düştü. Söz konusu bölgelerdeki hava, soğuk havalara dayanıklı Rusları bile endişelendirecek raddeye vardı.
Hava bu denli soğumuşken yüzlerce sosyal medya kullanıcısı #dubakchallange akımına katılarak çektikleri fotoğraf ve videolarını paylaştı.
Bu ‘meydan okumanın’ kuralı şuydu: Elde tutulan bir şişe suyu dondurucu havaya püskürtmek ve havada anında donan su damlalarının yarattığı büyüleyici manzarayı, fotoğraf makinesi ya da kamerayla yakalamak gerekiyordu.
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Un art possible seulement en hiver. Les Russes se prêtent à un jeu dangereux: le "Doubak challenge" (dans le langage familier, doubak signifie grand froid) qui consiste à jeter de l’eau bouillante dans l’air glacé pour obtenir de magnifiques mais fugaces arcs blancs. Grâce à l’effet Mpemba, l’eau brûlante gèle plus vite que l’eau froide au contact de l'air glacé. Si le résultat est superbe, le risque de se faire mal est élevé car l’eau retombe en pluie de petits glaçons sur soi. Photo: Ust-kut24 #Dubakchallenge #Mpembaeffect #hiverrusse #superbe #Russie #voyageursdumonde #LeCourrierdeRussie
Bu arada etiketin ortaya çıkmasından bu yana Rusya’daki ender soğuklar da giderek etkisini kaybetmeye başladı. Sibirya’nın en büyük şehri olan Novosibirsk’te salı günü sıcaklık —27 dereceye kadar yükseldi.
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Кипяток + температура воздуха —32 градуса. Вот такая красота получается, если на морозе выплеснуть горячую воду. Кстати, в соцсетях набирает обороты новый челлендж под хэштегом #дубакчеллендж. К нему присоедилились жители Амурской области и Сибири. Фото:@_lonya_01 пос. Новобурейский Видео:@melnikoff.valentin г. Тында
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. Недавно наши соседи из Сибири запустили морозный флешмоб #дубакчеллендж 😏 Но вы то знаете, на ДВ такое развлечение вполне обычно и проходит из года в год!😜 Ловите подборку дальневосточных фейерверков кипятка на морозе. Кроме вполне привычных регионов: Якутия, Камчатка, Магаданская область, ниже есть фоточка даже из Амурской области👍🏻 А начнётся карусель с необычного видео тройного залпа🎇 ❓А теперь вопрос на засыпку. Совсем недавно мы рассказывали вам об этом эффекте: превращения кипятка в снег на морозе. Кто помнит как он называется? И не подглядывайте😎👋🏻 • #FarEast_Russia • Location: Дальний Восток • Photo/Video by: @lyubomir.khompodoev @_lonya_01 @lefffu @vovan_voronov @ammosovtar_321222 @bred45 @violetovaia @nadin_litvinova @lika_orlova @v_vasilinka_v Спасибо всем!
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