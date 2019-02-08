Domuzlar kendilerini beslemeye gelen kadını diri diri yedi

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nde 56 yaşındaki çiftçi kadın, yem vermeye gittiği domuzların saldırısına uğradı. Saldırının ardından yoğun kan kaybı yaşayan Rus kadın yaşamını yitirdi. Polis domuzların yaşlı kadının yüz, omuz ve kulaklarını tümüyle yediğini açıkladı.

Udmurtya’da aç domuzlar, ahırda kendilerini beslerken düşen 56 yaşındaki çiftçiyi canlı canlı yedi.

Udmurtya polisi, kimliği belirtilmeyen çiftçi kadının domuzları beslemeye gittiği sırada bayıldığını yahut sara krizi geçirdiğini açıkladı. Domuzların yüzünü, kulaklarını ve omuzlarını tamamen yemesinin ardından yoğun kan kaybına uğrayan kadın, Malopurginskiy’de yaşamını yitirdi.

Hasta olan kocası, eşinin kaybolduğunu fark edip aramaya koyuldu. Ahıra gittiğinde ise, eşinin neredeyse yok olmuş cesedine ulaştı.

Soruşturma komitesi, bu vakada adli tıp uzmanlarının yardıma ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

Araştırmacılar, yıllardır bu denli korkunç bir vakayla karşılaşmadıklarını ifade etti.