ABD'de soğuk havada donmuş kedi kurtarıldı

ABD'nin kuzeyindeki Montana eyaletinde, Fluffy isimli kedi hayata döndürüldü.
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Sahipleri eve döndüklerinde Fluffy'i bankın üzerinde donmak üzereyken bulduklarını söyledi.
Fluffy, Kalispell kentindeki bir kliniğe getirildiğinde her yeri buzla kaplıydı.
3 yaşındaki kedi, ilaç verilip havlular ve ısıtıcılarla vücut ısısı normale döndürülünce tekrar gözlerini açtı.
Hayvan kliniğindeki veteriner hekim Dr. Jevon Clark, yaşananları sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla paylaştı.
Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Olayın ardından sahiplerinin Fluffy'e şimdiye kadar evlerinin bahçesinde baktıkları ancak artık evde bakmaya karar verdikleri öğrenildi.
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