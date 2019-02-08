Vücudu 6 yıl boyunca 'kendini yiyordu'

Baker'a, 2009'da sarkoidoz tanısı konuldu ve bir süre sonra tip 2 diyabet hastalığı gelişti. Aynı zamanda adam sürekli kusmaya başladı ve doktorlar uzun süre bu sorunun sebebini bulamadı.

Baker, katı yiyecekten vazgeçmek zorunda kaldı çünkü midesi bu tür yemeği sindiremiyordu. 6 yıl boyunca sadece birkaç tür sütlü kokteylle beslenmek zorunda kalan adam, 2 yılda 60 kilo vererek 50 kiloya düştü.

Eşi, kocasının ‘derisi olan iskelete' dönüştüğünü söyledi.

The man whose body is ‘eating itself’ https://t.co/gVNBGUr6Kd



A man claims his body is ‘eating itself’ due to a condition which makes him vomit every time he consumes food.



Lee Baker, of Margate, Kent, suffers from gastroparesis, which affects the nor… https://t.co/gVNBGUr6Kd pic.twitter.com/rRyWKqimX3 — healthmedicinet (@healthmedicinet) February 8, 2019

​Daily Mail'e konuşan Baker, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hastalığım kaslarımı da yağımı da yiyor, öyle ki benden hiçbir şey kalmayacak".

Bir süre sonra yürüme zorluğu çekmeye başladığı ifade edilen Baker bitkinlikten bayılmaya başladı.

Doğru tanı ancak Baker'in eşi, benzer belirtilerin tarif edildiği bir yazı okuması üzerine konulabildi. Adamın, mide kaslarının doğru çalışmadığı gastroparezi (mide felci) olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine, midesine elektrikli stimülatör takılan Baker'in durumu iyi gitti ve bir süre sonra tekrar katı yiyecekler yiyebilmeye başladı.

Baker, "Ameliyattan sonra yediğim ilk şey iki dilim tost ve şeftalili yoğurt oldu. Tost korkunç görünse de hayatımın en leziz tostuydu" dedi.

Birkaç hafta sonra yaklaşık 10 kilo alan Baker'in, diyabet hastalığından kurtulması da beklenmedik bir ‘bonus' oldu.