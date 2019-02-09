Hintli öğrenci ender görülen bir hastalık nedeniyle 'kurt adam'a dönüştü

Okulda oldukça popüler olan on üç yaşındaki Lalit, bazen sokakta saldırılara da maruz kalabiliyor. Buna rağmen, dış görünüşüne alışmış durumda ve kendini rahat hissediyor.
Lalit, gelecekte polis olmak, hayatını dürüst bir şekilde kazanmak, insanlara ve ailesine yardım etmek istiyor.
INDIA 🇮🇳 BORN DIFFERENT— The Tribe 🇰🇪 (@TheTribe254) February 8, 2019
A schoolboy in India has a rare condition that makes him look like a werewolf.
Lalit Patidar, from Ratlam in central India, was born with hypertrichosis
The condition, known as 'werewolf syndrome' causes excessive hair growth. pic.twitter.com/WKIL7UyhEy
'Kurt adam sendromu' vücut tüylerin aşırı şekilde uzamasına neden oluyor. Doğuştan gelen ve tedavi edilemeyen bu hastalık dünyada yaklaşık elli kişide bulunuyor.
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