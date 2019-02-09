En yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar açıklandı

Araştırma şirketi Statista uzmanları şirketin Twitter hesabından, elektromanyetik radyasyonun en yüksek seviyede olduğu akıllı telefonları açıkladı.

Listede ilk sırayı radyasyon seviyesi kilogram başına 1.75 watt olan 2017 model Xiaomi Mi A1 akıllı telefonu aldı.

OnePlus 5T (kilogram başına 1.68 watt) ikinci, Xiaomi Mi Max 3 (kilogram başına 1.58 watt) üçüncü sırada yer aldı.

OnePlus 6T ve HTC U12 Life ilk beşe giren diğer telefonlar oldu.

Модели смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Эксперты компании Statista https://t.co/ln929Y1suI опубликовали данные моделей смартфонов, обладающих самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Эти данные организация опубликовала в своем Twitter. pic.twitter.com/oXUXTVltrV — Мир Хор Инструмента (@Kuk419Kuk) February 9, 2019

​Statista şirketi, derecelendirme listesinde Alman Radyasyondan Korunma Ajansı'nın verilerinden faydalandı. Almanya'da önerilen radyasyon seviyesi kilogram başına 0.6 watt'tır. Listeye alınan cihzaların tamamı bu normu aşmış görünüyor.