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20:02 09 Şubat 2019
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    Hint düğünü - düğün gelin ve damat

    En yüksek bütçe rekorunu kırdı: Antalya'da 3 gün 3 gece süren 'masal gibi' Hint düğünü

    © AA / Orhan Çiçek
    Yaşam
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    Hindistan'da çimento sektöründe faaliyet gösteren Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin, Antalya'da 3 gün 3 gece süren 'masal gibi' düğünle evlendi.

    Antalya'da Hint düğünü
    © AA / Sinan Özmüş
    Antalya'da Hint düğünü sezonu başladı
    Turizm merkezi Belek'teki otelde Türkiye'de 2019'un ilk Hint düğünü yapıldı. Türkiye'de şu ana kadarki en yüksek bütçeli Hint düğünü olduğu belirtilen organizasyona 650 davetli ile 450 civarında yabancı prodüksiyon, dekor ve teknik ekip katıldı.

    Düğün için masraftan kaçınmayan aileler, ülkelerinin önde gelen isimlerini de kentte ağırladı. Hint gelenekleriyle gerçekleştirilen düğünde binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleri kullanıldı. Düğünün son gününde dini tören ve barat töreni gerçekleştirildi.

    Damat Nalin, sahil yolundan havuz başına kadar atla geldi. Yol güzergahında Hintli ve Türk sanatçılar gösteriler yaptı. Aile yakınlarının da yöresel kıyafetleriyle seremonide dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Gelin Medha, otelden alındıktan sonra havuz başında dini tören yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra müzikli ve danslı eğlencelerin gerçekleştirildiği düğün evlilik resepsiyonuyla sona erecek.

    • Hint düğünü
      Hint düğünü
      © AA / Orhan Çiçek
    • Hint düğünü
      Hint düğünü
      © AA / Orhan Çiçek
    • Hint düğünü
      Hint düğünü
      © AA / Orhan Çiçek
    • Hint düğünü - düğün gelin ve damat
      Hint düğünü - düğün gelin ve damat
      © AA / Orhan Çiçek
    1 / 4
    © AA / Orhan Çiçek
    Hint düğünü

    ÜNLÜ SANATÇI AKON KONSER VERDİ

    Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon da Hintli ailenin düğününde konser verdi. Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli sanatçılar da sahne aldı. Türkiye'deki yılın ilk Hint düğününde yaklaşık 100 aşçı, Hint yemekleriyle sunum yaptı.

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    © REUTERS /
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    Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global'in Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, gazetecilere, düğünün 3 gün 3 gece sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin en yüksek bütçeli düğünü olduğunu söyledi. Düğünü Türkiye'de yapabilmek için bir yıl boyunca çok çalıştıklarını belirten Özpak, "Düğün öncesi 10 ay boyunca havayolu şirketi, otel, alt tedarikçilerimiz, yüzlerce insan, binlerce yazışma, dakikalarca süren konuşma, sürekli oraya gittik, onlar buraya geldi. Yoğun çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

    ORGANİZATÖR ÖZPAK: E-VİZE OLURSA DAHA KOLAY DÜĞÜN YAPARIZ

    Düğüne 650 davetlinin katıldığı bilgisini veren Özpak, "Düğün için 100 civarında aşçı, 450 yabancı teknik ve prodüksiyon ekibi geldi. Firmamızdan 250 ağırlama ekibi görev yaptı. Bu düğün Türkiye'de şu ana kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü özelliğini taşıyor." diye konuştu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Hintli aileyle özel gizlilik anlaşması nedeniyle düğünün bütçesini paylaşamadıklarını dile getiren Özpak, ilk gün "hoş geldin partisi" yapıldığını ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü anlattı. İkinci gün aile üyelerinin dans ettiği partide sanatçıların sahne aldığını ifade eden Özpak, üçüncü günde de barat töreninin gerçekleştirildiğini söyledi. Hint düğünleri için özel çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Özpak, "Hindistan ile karşılıklı vize uyguluyoruz. Vizeleri e-vizeye çevirebilirsek çok daha fazla düğün yaparız." ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Düğün, Hint düğünü, Belek, Antalya, Hindistan, Türkiye
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