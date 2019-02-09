En yüksek bütçe rekorunu kırdı: Antalya'da 3 gün 3 gece süren 'masal gibi' Hint düğünü

Düğün için masraftan kaçınmayan aileler, ülkelerinin önde gelen isimlerini de kentte ağırladı. Hint gelenekleriyle gerçekleştirilen düğünde binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleri kullanıldı. Düğünün son gününde dini tören ve barat töreni gerçekleştirildi.
Damat Nalin, sahil yolundan havuz başına kadar atla geldi. Yol güzergahında Hintli ve Türk sanatçılar gösteriler yaptı. Aile yakınlarının da yöresel kıyafetleriyle seremonide dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Gelin Medha, otelden alındıktan sonra havuz başında dini tören yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra müzikli ve danslı eğlencelerin gerçekleştirildiği düğün evlilik resepsiyonuyla sona erecek.
- Hint düğünü© AA / Orhan Çiçek
- Hint düğünü© AA / Orhan Çiçek
- Hint düğünü© AA / Orhan Çiçek
- Hint düğünü - düğün gelin ve damat© AA / Orhan Çiçek
ÜNLÜ SANATÇI AKON KONSER VERDİ
Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon da Hintli ailenin düğününde konser verdi. Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli sanatçılar da sahne aldı. Türkiye'deki yılın ilk Hint düğününde yaklaşık 100 aşçı, Hint yemekleriyle sunum yaptı.
ORGANİZATÖR ÖZPAK: E-VİZE OLURSA DAHA KOLAY DÜĞÜN YAPARIZ
Düğüne 650 davetlinin katıldığı bilgisini veren Özpak, "Düğün için 100 civarında aşçı, 450 yabancı teknik ve prodüksiyon ekibi geldi. Firmamızdan 250 ağırlama ekibi görev yaptı. Bu düğün Türkiye'de şu ana kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü özelliğini taşıyor." diye konuştu.
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