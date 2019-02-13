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01:05 14 Şubat 2019
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    Rusya - piyango

    Milyonları bitiren piyango talihlisi, şimdi ağır işçilik yapıyor: 'Pişman değilim'

    Sputnik
    Yaşam
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    İngiltere’de piyangodan büyük ikramiyeyi kazanan Michael Carroll’un elindeki milyonlarca sterlini harcadıktan sonra evini ve arabasını da sattığı ve şimdi ağır işçilik yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.

    Metrobüs
    © AA /
    'Milli Piyangoda büyük ikramiye çıkarsa kendime özel metrobüs alacağım'
    İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Michael Carroll, 2002 yılında 19 yaşındayken piyangodan 9.7 milyon sterlin (yaklaşık 66 milyon TL) kazandı. Carroll, kazandığı milyonları harcamaya koyuldu. Bir günde 10 bin sterlin harcamakla övünen genç İngiliz, caddelerde üzerinde ‘Serseriler Kralı’ (King of Chavs) yazılı Mercedes marka aracıyla dolaşıp, yoldan geçenlerin üzerine çeşitli yiyecekler atarak eğleniyordu.

    2012’de Carroll’un elindeki sermayeden geriye hiçbir şey kalmamıştı.

    “Milyonlarım 10 yıl gibi kısa bir sürede yok oldu. Kendime ait diyebileceğim ne evim, ne de arabam var. Fakat pişman değilim, kolay kazandım ve kolay kaybettim” diyen Carroll, tekrar çalışmaya başladığında çok daha mutlu olduğunu ifade etti.

    Şimdi İskoçya’da yaşadığını ve günde 12 saat ağır işlerle uğraştığını söyleyen eski milyoner, “50 kilogramlık kömür torbaları taşıyorum ve benzincilerde satılan kütükleri kesiyorum” diye konuştu. Sabah saat 06.00 ile 18.00 arasında 150 kömür torbası taşıyabildiğini söyleyen Carroll, “Bazen bahşiş olarak birkaç sterlin veriyorlar, bu oldukça komik” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İşçi, Piyango, The Sun, Michael Carroll, İngiltere
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