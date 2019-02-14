Microsoft siber güvenlik uzmanı: Artık yeter, Internet Explorer kullanmayı bırakın

Dünyahalleri.com'dan Semih Sönmez'in Mashable'dan aktardığı habere göre, Microsoft siber güvenlik uzmanı Chris Jackson yakın zamanda resmi Windows IT Pro blogunda 'Internet Explorer'ı varsayılan tarayıcı olarak kullanmanın tehlikeleri' başlıklı bir yazı paylaştı. Jackson kullanıcılara artık eski web tarayıcısını kullanmayı bırakmaları gerektiğini söylüyor.
'INTERNET EXPLORER BİR WEB TARAYICISI DEĞİL'
Blog yazısında Jackson Microsoft müşterilerinin hala kendisine işletmeleri için Internet Explorer ile ilgili sorular sorduğunu söylüyor. Aslında çoğu ortalama internet kullanıcısı bugün Google Chrome, Firefox ya da Microsoft Edge gibi daha güncel tarayıcıları kullanıyor. Ancak bazı işletmeler hala Internet Explorer için tasarlanmış eski uygulamalar ya da sitelerle çalışıyor. Pek çok şirket teknolojilerini geliştirmek yerine Microsoft'un eski web tarayıcısının işletme uyumluluk modlarını kullanmayı tercih ediyor.
Ancak Jackson 'Artık yeter' diyor. Jackson'a göre artık Internet Explorer'a bir web tarayıcısı demeyi bile bırakmalıyız. "Internet Explorer bir uyumluluk çözümüdür" diyen Jackson "Onun için yeni web standartlarını desteklemiyoruz, çoğu site normal şekilde çalışsa da günümüzde geliştiriciler yeni uygulama ve sitelerin Internet Explorer'da çalışıp çalışmadığını test etmiyor" diyor. Jackson, Internet Explorer'ı gerektiğinde, örneğin bazı kurumsal çözümler için kullanmanın sorun olmadığını belirtse de, "O şirketler de Internet Explorer'ı varsayılan web tarayıcısı olarak kullanmamalı" ifadelerini kullanıyor.
YENİ SİSTEME GEÇİŞ YETERİNCE HIZLI DEĞİL
Jackson "Mevcut yaklaşımımıza devam edersek ve sahip olduğunuz şeyler için optimizasyon yaparak yeni herhangi bir şeyi kullanmaz hale gelebilirsiniz. Yeni uygulamalar artan bir sıklıkla hayatımıza girmeye devam ediyor ve biz de sizin web'in bu gitgide büyüyen bölümünü kaçırmanızı istemiyoruz" diyor.
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