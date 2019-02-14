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12:43 14 Şubat 2019
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    Internet Explorer

    Microsoft siber güvenlik uzmanı: Artık yeter, Internet Explorer kullanmayı bırakın

    Yaşam
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    Microsoft siber güvenlik uzmanı Chris Jackson, insanların Internet Explorer'ı varsayılan tarayıcı olarak kullanmayı bırakmaları gerektiğini açıkladı.

    Microsoft
    © REUTERS / Brian Snyder
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    Microsoft, eski web tarayıcısı Internet Explorer'ın desteğini 2015'te sonlandırdı ancak insanlar hala bu uygulamayı varsayılan tarayıcıları olarak kullanmaya devam ediyor. Microsoft ise bunun artık sonlanması gerektiğini düşünüyor.

    Dünyahalleri.com'dan Semih Sönmez'in Mashable'dan aktardığı habere göre, Microsoft siber güvenlik uzmanı Chris Jackson yakın zamanda resmi Windows IT Pro blogunda 'Internet Explorer'ı varsayılan tarayıcı olarak kullanmanın tehlikeleri' başlıklı bir yazı paylaştı. Jackson kullanıcılara artık eski web tarayıcısını kullanmayı bırakmaları gerektiğini söylüyor.

    'INTERNET EXPLORER BİR WEB TARAYICISI DEĞİL'

    Blog yazısında Jackson Microsoft müşterilerinin hala kendisine işletmeleri için Internet Explorer ile ilgili sorular sorduğunu söylüyor. Aslında çoğu ortalama internet kullanıcısı bugün Google Chrome, Firefox ya da Microsoft Edge gibi daha güncel tarayıcıları kullanıyor. Ancak bazı işletmeler hala Internet Explorer için tasarlanmış eski uygulamalar ya da sitelerle çalışıyor. Pek çok şirket teknolojilerini geliştirmek yerine Microsoft'un eski web tarayıcısının işletme uyumluluk modlarını kullanmayı tercih ediyor.

    Ancak Jackson 'Artık yeter' diyor. Jackson'a göre artık Internet Explorer'a bir web tarayıcısı demeyi bile bırakmalıyız. "Internet Explorer bir uyumluluk çözümüdür" diyen Jackson "Onun için yeni web standartlarını desteklemiyoruz, çoğu site normal şekilde çalışsa da günümüzde geliştiriciler yeni uygulama ve sitelerin Internet Explorer'da çalışıp çalışmadığını test etmiyor" diyor. Jackson, Internet Explorer'ı gerektiğinde, örneğin bazı kurumsal çözümler için kullanmanın sorun olmadığını belirtse de, "O şirketler de Internet Explorer'ı varsayılan web tarayıcısı olarak kullanmamalı" ifadelerini kullanıyor.

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    Microsoft
    © AFP 2018 / SAM YEH
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    The Verge, Microsoft'un yeni web tarayıcısı Edge'i Windows 10 ile birlikte kullanıma sunmasının da sorunu tetiklediğini; eski sistemleri kullanan kullanıcıların bu yüzden Internet Explorer'la devam ettiklerini söylüyor. Ancak durum böyle olsa bile Jackson yazısında kullanıcılara Internet Explorer yerine hangi web tarayıcısını kullanacaklarını söylemiyor. Google Chrome ya da Firefox gibi tarayıcılar Windows'un önceki sürümlerinde de başarılı bir şekilde çalışıyor. Ayrıca Edge'in yeni Chromium tabanlı versiyonu Windows 7, Windows 8 hatta Mac ile uyumlu olarak tasarlanıyor.

    Jackson "Mevcut yaklaşımımıza devam edersek ve sahip olduğunuz şeyler için optimizasyon yaparak yeni herhangi bir şeyi kullanmaz hale gelebilirsiniz. Yeni uygulamalar artan bir sıklıkla hayatımıza girmeye devam ediyor ve biz de sizin web'in bu gitgide büyüyen bölümünü kaçırmanızı istemiyoruz" diyor.

    Etiketler:
    Makale, siber güvenlik, Windows 10, Internet Explorer, Mashable, Microsoft, Chris Jackson, Semih Sönmez, ABD
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