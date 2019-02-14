Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nı açmak için İzmir’e gidecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı pazar günü açılacak. Açılışa CHP lideri Kılıçdaroğlu da katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı, 17 Şubat pazar günü saat 15.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla hizmete açılacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos 2016'daki toplantısında oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde, ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' adı verilen İzmir'in bu yeni meydanı, hem özel tasarlanmış donatıları hem de tramvay ve vapurun kesişme noktası olması nedeniyle kentin yeni cazibe merkezi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek ve Körfez'in kıyı şeridini yeniden tasarlayarak canlandırmak amacıyla Mithatpaşa Parkı önündeki araç trafiğini yeraltına alarak kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanda yeni bir cazibe merkezi yaratıldı.

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Karantina Vapur İskelesi ve Konak Tramvayı'nın geçtiği meydana sanatçı Günnur Özsoy'un çakıl taşı anıt heykeli yapıldı. Çakıl taşlarının ayağa kalkarak bir bütün olmasını ve omuz omuza duran halkı çağrıştıran yapıtta bütün olmuş bir milleti temsil etmesi yönünden beyaz rengin seçildiği belirtildi.

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Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun birlikte katılacağı açılış için İzmirlilere çağrı yapan büyükşehir belediyesi yetkilileri, törene gelmek için özel araç yerine tramvay ve vapur seferlerinin tercih edilmesinin yerinde olacağını duyurdu.