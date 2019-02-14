Kayıt
12:43 14 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İzmir 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı

    Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nı açmak için İzmir’e gidecek

    © Fotoğraf : İHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (186)
    120

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı pazar günü açılacak. Açılışa CHP lideri Kılıçdaroğlu da katılacak.

    Tunç Soyer - Neptün Soyer
    © Fotoğraf : Twitter
    Soyer'in eşi: Tunç'a en ciddi muhalefeti ben yaparım, bazen 'Neptün vallahi eve gelmek istemiyorum' der
    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı, 17 Şubat pazar günü saat 15.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla hizmete açılacak.

    Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos 2016'daki toplantısında oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde, ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' adı verilen İzmir'in bu yeni meydanı, hem özel tasarlanmış donatıları hem de tramvay ve vapurun kesişme noktası olması nedeniyle kentin yeni cazibe merkezi olacak.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek ve Körfez'in kıyı şeridini yeniden tasarlayarak canlandırmak amacıyla Mithatpaşa Parkı önündeki araç trafiğini yeraltına alarak kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanda yeni bir cazibe merkezi yaratıldı.

    CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Sur Belediyesine hendeklere destek olmak için gitmedik. Bir kanunla kayyum denilen bir şey başlatıldı. Bu, yerel mevzuatın tamamen dışında hukuki olmayan bir kanundur. Bir belediye başkanı olarak böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek, bunun yanlış olduğunu söylemek en demokratik tavırdır dedi.
    © AA / Emin Mengüarslan
    Tunç Soyer'den 'Sur Belediyesi ziyareti' açıklaması: HDP yasal bir partidir
    ÇAKIL TAŞLI ANIT HEYKEL

    Karantina Vapur İskelesi ve Konak Tramvayı'nın geçtiği meydana sanatçı Günnur Özsoy'un çakıl taşı anıt heykeli yapıldı. Çakıl taşlarının ayağa kalkarak bir bütün olmasını ve omuz omuza duran halkı çağrıştıran yapıtta bütün olmuş bir milleti temsil etmesi yönünden beyaz rengin seçildiği belirtildi.  

    İZMİR (İHA) - Mithatpaşa Parkı önündeki araç trafiğini yeraltına alarak kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanı kentin en büyük meydanlarından biri ha ile ilgili görsel sonucu

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    'CHP'de eski tüfekler isyan etti'
    ‘TRAMVAY VE VAPURLA GELİN'

    Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun birlikte katılacağı açılış için İzmirlilere çağrı yapan büyükşehir belediyesi yetkilileri, törene gelmek için özel araç yerine tramvay ve vapur seferlerinin tercih edilmesinin yerinde olacağını duyurdu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (186)

    İlgili konular:

    31 Mart yerel seçimleri
    Etiketler:
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Günnur Özsoy, Aziz Kocaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika
    Antarktika Türk bilim insanlarına 'laboratuvar' oldu
    Karikatür
    ‘ABD’nin S-400 karşıtlığı, dünya kadar eski bir hikaye’
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet