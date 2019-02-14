Çin'in en şişman insanı olarak bilinen 334 kilo ağırlığındaki Vang, 7 ayda 142 kilo verdi

Vang'ın doktoru, yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki gencin kilo verdikten sonra dört beden küçüldüğünü, iki santimetre uzadığını ve ten renginin beyazladığını söyledi.
Vang, bir haftalık resmi tatil verilen Bahar Bayramı'nda bile 3,5 kilogram verdiğini belirterek "Benim tecrübem iştahı kontrol altına almak ve daha fazla egzersiz yapmak oldu. Çok fazla yemeyin" ifadesini kullandı.
Çinli internet kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Vang'ı tebrik etti.
Supposedly the heaviest man in #China, Wang Haonan, from eastern Shandong Province, stands 1.81 meters tall and weighs 668 kilograms and has over a million fans online. But he is now on diet in a local hospital pic.twitter.com/319D6pCsMV— CGTN (@CGTNOfficial) 3 Haziran 2018
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