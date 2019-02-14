Gucci'nin 4600 TL'lik kirli ayakkabısı eleştiri ve alay konusu oldu: Yağmurda 'temizlenme' riski var

Moda devi Gucci'nin 870 dolardan (yaklaşık 4 bin 600 TL) satışa çıkardığı 'kirli spor ayakkabılar' hem tepki çekti hem de alay konusu oldu. The Guardian gazetesi, ayakkabıların 'yağmurda temizlenme riski' taşıdığını yazdı.

© AFP 2018 / Andreas SOLARO Gucci ırkçılık eleştirilerinin ardından siyah kazağını satıştan kaldırdı

Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870 dolardan (yaklaşık 4600 TL) satışa çıkardığı "kirli spor ayakkabılarla" gündemde.

Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok "absürt" ve "çılgınca" diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

Kullanıcılardan bazıları ayakkabı ile dalga geçerken, bazıları da Gucci'yi ‘yoksulluk üzerinden ticaret yapmak' ile suçladı ve durumu ‘kapitalizmin zirvesi' olarak nitelendirdi.

Twitter'da bir kullanıcı "Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci'den ziyade kerizlik" yorumunu yaptı.

An absolute travesty that anyone world pay £615 for dirty trainers. Less Gucci more gullible #jeremyvine #emperorsnewclothes#Gucciorgullible https://t.co/HOCFaQioQ2 — Caroline Mitchell (@mitchy1972) February 13, 2019

​Bir başka kullanıcı ise "20 sterlinlik spor ayakkabı görünümlü ayakkabıya Gucci için yüzlerce sterlin ödemek" dedi.

Y’all spending thousands on shoes from gucci that look they were taken from the set of a 90’s movie made in the UK.. scuffed. Dirty white £20 trainers..



Yikes — Simon (@SimonLavis) December 20, 2018

​BBC'nin haberine göre, İngiliz Guardian gazetesi, yeni ayakkabı modelleriyle ilgili yorumunda "Neyse ki bu sefer kimseye hakaret edilmiyor" dedi.

Gazete, pahalı olmalarına açıklama getirmeye çalıştığı ayakkabıların "beyaz beyaz parlayıp dikkati dağıtmadığı" yorumunu yaptı ve bunların kirli çoraplarla giyilmesini tavsiye etti.

Gazeteye göre ayakkabıların en kötü yanı yağmurda "temizlenmesi" riski.

Who would pay £615 for a pair of dirty Gucci trainers? https://t.co/MBR0qrmd2s — The Guardian (@guardian) February 13, 2019

​İtalyan-Fransız moda devi Gucci de geçen hafta siyahları aşağılayan maskelere benzetilen kazaklarını satıştan çekerek özür dilemişti.