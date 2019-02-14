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    Gucci - Kirli ayakkabı

    Gucci'nin 4600 TL'lik kirli ayakkabısı eleştiri ve alay konusu oldu: Yağmurda 'temizlenme' riski var

    © Fotoğraf : Gucci
    Yaşam
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    Moda devi Gucci'nin 870 dolardan (yaklaşık 4 bin 600 TL) satışa çıkardığı 'kirli spor ayakkabılar' hem tepki çekti hem de alay konusu oldu. The Guardian gazetesi, ayakkabıların 'yağmurda temizlenme riski' taşıdığını yazdı.

    Gucci
    © AFP 2018 / Andreas SOLARO
    Gucci ırkçılık eleştirilerinin ardından siyah kazağını satıştan kaldırdı
    Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870 dolardan (yaklaşık 4600 TL) satışa çıkardığı "kirli spor ayakkabılarla" gündemde.

    Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok "absürt" ve "çılgınca" diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

     

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    #구찌 #라이톤 #입술 #밑창보강 #gucci #rhyton #lip

    A post shared by 마스터슈 (@mastershoe.seoul) on Feb 5, 2019 at 9:27pm PST

     

    Kullanıcılardan bazıları ayakkabı ile dalga geçerken, bazıları da Gucci'yi ‘yoksulluk üzerinden ticaret yapmak' ile suçladı ve durumu ‘kapitalizmin zirvesi' olarak nitelendirdi.

    Twitter'da bir kullanıcı "Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci'den ziyade kerizlik" yorumunu yaptı.

    ​Bir başka kullanıcı ise "20 sterlinlik spor ayakkabı görünümlü ayakkabıya Gucci için yüzlerce sterlin ödemek" dedi.

    ​BBC'nin haberine göre, İngiliz Guardian gazetesi, yeni ayakkabı modelleriyle ilgili yorumunda "Neyse ki bu sefer kimseye hakaret edilmiyor" dedi.

    Gazete, pahalı olmalarına açıklama getirmeye çalıştığı ayakkabıların "beyaz beyaz parlayıp dikkati dağıtmadığı" yorumunu yaptı ve bunların kirli çoraplarla giyilmesini tavsiye etti.

    Gazeteye göre ayakkabıların en kötü yanı yağmurda "temizlenmesi" riski.

    ​İtalyan-Fransız moda devi Gucci de geçen hafta siyahları aşağılayan maskelere benzetilen kazaklarını satıştan çekerek özür dilemişti.

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    Etiketler:
    ayakkabı, Gucci
    Topluluk kurallarıTartışma
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