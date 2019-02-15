Kendisine saldıran dağ aslanını hiç silah kullanmadan öldüren koşucu: Ayağımla ensesine öyle bir bastırdım ki

4 Şubat'ta Fort Collins şehrinin dağlarında yaşanan olayın 'kahramanı', 31 yaşındaki patika koşucusu Travis Kauffman, perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyip pumayı ölü, kendisini de 28 dikiş atılmış halde bırakan olayın ayrıntılarını anlattı.
Koşarken çam dallarının hışırdadığını duyunca dönüp bakan Kauffman, 3 metre uzaktaki pumayla göz göze gelmiş.
"En büyük korkum gerçek oldu" diye düşünürken puma meşhur zıplamasıyla üstüne atlamış.
Gayri ihtiyari bir barbar gibi çığlık attığını aktaran dağ koşucusu, pumanın ise çenesiyle bileğini mengene gibi sıktığını ve suratına pençe attığını söyledi.
Pumayla birlikte patikadan aşağı yuvarlanırken içinde korkunun dalga dalga büyüdüğünü, anne pumanın geleceğinden ödünün koptuğunu, ama neyse ki bunun gerçekleşmediğini belirtti.
Sonunda hayatta kalma içgüsünün galip gelmesiyle yerden büyük bir taş kapan Kauffman, bununla pumanın kafasına vurmaya, pumaya dal saplamaya çalıştı, ama hiçbiri işe yaramadı.
The runner who killed a mountain lion in self-defense said that playing with his house cat helped prepare him for the attack https://t.co/DqROtaXGCC— The New York Times (@nytimes) 15 Şubat 2019
Yüzü ve bileği kan içinde patikayı yeniden bulduğunda başka koşucularla karşılaşan Kauffman, hastaneye kaldırılarak kurtarıldı.
BOYUNDAN BÜYÜK HİKAYE
Kauffman da durumla "Bu şöhrete layık biri hiçbir zaman olamayacağım. Bu, benim cılız formumdan çok daha büyük bir hikaye" diye dalga geçti.
BÖLGEDEKİ PUMALARA GÖZALTI
Ölü hayvanı bulan Colorado Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü, soruşturma ve otopsi sonucunda Kauffman'ın hikayesini doğruladı.
DÖNMEK YOK
Kendini 'azimli, coşkulu koşucu ve kayakçı' diye niteleyen Kauffman, pumayla başına gelenler yüzünden eve kapanmayı düşünmüyor:
"Bu patikalarda yine koşacağım. Ama artık yanıma bir arkadaşımı alırım."
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