Kayıt
16:15 15 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rio de Janeiro / Brezilya

    'Efendi ve köleleri' pozu veren Vogue'un Brezilya moda editörü istifa etti

    © REUTERS / Ricardo Moraes
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    1 0 0

    Amerikan Vogue dergisinin Brezilya Moda Editörü Donata Meirelles, 50. doğum gününde verdiği sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine istifa etti.

    Vogue dergisinin Brezilya Moda Editörü Donata Meirelles, 50. doğum gününde verdiği sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine Çarşamba günü dergideki görevinden ayrıldığını açıkladı.

    ​Fotoğrafta, Brezilyalı bir beyaz olan Meirelles, 4 siyah kadının arasında "tahta benzeyen" süslemeli bir sandalyede oturuyor.

    ​Sosyal medyada, siyah kadınların giydiği beyaz kıyafetleri, kölelik döneminde evlerde hizmetçilik yaptırılan kölelerin üniformalarına, sandalye de köle sahiplerinin oturduğu koltuklara benzetildi.

    'SÖMÜRGECİLİK DÖNEMİNE ARZUYU YANSITAN BİR SAHNE'

    Sondos Alqattan
    © Fotoğraf: sondos_aq/instagram
    'Güzel yüz, çirkin tavır': Kuveytli ünlü blogger, modern kölelik yanlısı sözleriyle tepki çekti
    Marie Claire dergisinin yazarlarından Stephanie Ribeiro, Twitter mesajında "Siyah kadınlar egzotik bir sahnenin objeleri olarak kullanıldı. Sömürgeciliği çağrıştıran ve o döneme öykünen bir sahne. Beyazların üstün olduğu, siyahların da aşağılandığı bir tasvir" dedi.

    Ünlü Brezilyalı şarkıcı Elza Soares de Instagram mesajında "Hayatınızın mutlu bir anını renklendirmek için seçtiğiniz temayla, insanları ne kadar incitebileceğinizi düşünün. Onların anıları ve çektikleri sıkıntıları düşünün" dedi.

    Bir başka Instagram kullanıcısı ise "Biri 1860'tan diğeri de 2019'dan" diyerek Meirelles'in pozunu, kölelik döneminin simge fotoğraflarından biriyle kıyasladı.

    Fotoğrafta bir efendi kadın, başında bekleyen iki köleyle görülüyor.

    'FARKLI BİR İZLENİM VERDİYSEM ÜZGÜNÜM'

    Amazon
    © REUTERS / Pascal Rossignol/File Photo
    Amazon’un patentini aldığı cihaz tartışma yarattı: Kölelik mi, teknoloji mi?
    Meirelles, siyahların çoğunlukta olduğu Bahia eyaletinde düzenlenen partiyle ilgili eleştirilere ertesi gün yanıt verdi, sandalyenin "candomble" adlı dini folklorun bir parçası olan bir sanat eseri, kıyafetlerin de geleneksel Bahai kıyafetleri olduğunu söyledi, "Yine de farklı bir izlenim verdiysem üzgünüm" dedi.

    Vogue'ın Brezilya baskısının özür mesajında da "Vogue Brezilya olarak yaşananlardan derin üzüntü duyuyor, bu tartışmanın hepimiz için öğretici olmasını umuyoruz" denildi.

    Dergi ayrıca, ayrımcılığı önlemek için içeriği kontrol edecek, aktivist ve akademisyenlerden oluşacak bir ekip kuracağını açıkladı.

    ‘SİYAHLARI ÇALIŞTIRMALARI YETERLİ'

    Fransa çalışma yasası protesto
    © AP Photo / Claude Paris
    Fransa 'kölelik yasası'nı onayladı
    Marie Claire yazarı Ribeiro ise "Neyin ırkçı neyin ırkçı olmadığını söyleyecek bir ekip kurmak yerine siyahları çalıştırmaları yeterli" dedi.

    İngiliz Guardian gazetesine göre, 210 milyon nüfuslu Brezilya'da halkın yarısından fazlası kendisini siyah ya da melez olarak tanımlıyor.

    Vogue Brezilya'da siyah bir kadın, ilk kez derginin kuruluşundan 36 yıl sonra, 2011'de kapak olmuştu.

    İlgili konular:

    Macaristan'da fazla mesai süresini arttıran 'köle yasası' protestosu sürüyor
    Macaristan'da fazla mesai süresini 400 saate çıkaran 'köle yasası' protesto edildi
    Güney Kore'de köle olarak çalıştırılan işçilere hükümet tazminat ödeyecek
    3. havalimanı işçilerinin avukatları: İşçiler köle, hak aramak suç değil
    Etiketler:
    ırkçı, siyah, Sosyal medya, efendi, köle, Guardian, Instagram, Marie Claire, Vogue, Elza Soares, Stephanie Ribeiro, Donata Meirelles, Brezilya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
    Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ABD, Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ediyor
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet