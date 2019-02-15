'Efendi ve köleleri' pozu veren Vogue'un Brezilya moda editörü istifa etti

Amerikan Vogue dergisinin Brezilya Moda Editörü Donata Meirelles, 50. doğum gününde verdiği sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine istifa etti.

Vogue dergisinin Brezilya Moda Editörü Donata Meirelles, 50. doğum gününde verdiği sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine Çarşamba günü dergideki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hey @CondeNast, Donata Meirelles, the director of Vogue Brazil, had her birthday party inspired in "Brazil Slavery Colonies" and even had black models dressed as slaves to use as photo props. Asking for a friend: does this align with your company's values? #VogueRacista pic.twitter.com/7K0DmnK7nd — Partido do Suco de Laranja (@ninaborges) February 9, 2019

​Fotoğrafta, Brezilyalı bir beyaz olan Meirelles, 4 siyah kadının arasında "tahta benzeyen" süslemeli bir sandalyede oturuyor.

Donata Meirelles, director of @VogueBRoficial had a luxurious party with the theme Brazil Slave Colony…I have no words, I just want to vomit. pic.twitter.com/C8SVOWtKDX — julia segarra (@sincronicitys) February 9, 2019

​Sosyal medyada, siyah kadınların giydiği beyaz kıyafetleri, kölelik döneminde evlerde hizmetçilik yaptırılan kölelerin üniformalarına, sandalye de köle sahiplerinin oturduğu koltuklara benzetildi.

'SÖMÜRGECİLİK DÖNEMİNE ARZUYU YANSITAN BİR SAHNE'

Marie Claire dergisinin yazarlarından Stephanie Ribeiro, Twitter mesajında "Siyah kadınlar egzotik bir sahnenin objeleri olarak kullanıldı. Sömürgeciliği çağrıştıran ve o döneme öykünen bir sahne. Beyazların üstün olduğu, siyahların da aşağılandığı bir tasvir" dedi.

Ünlü Brezilyalı şarkıcı Elza Soares de Instagram mesajında "Hayatınızın mutlu bir anını renklendirmek için seçtiğiniz temayla, insanları ne kadar incitebileceğinizi düşünün. Onların anıları ve çektikleri sıkıntıları düşünün" dedi.

Bir başka Instagram kullanıcısı ise "Biri 1860'tan diğeri de 2019'dan" diyerek Meirelles'in pozunu, kölelik döneminin simge fotoğraflarından biriyle kıyasladı.

Fotoğrafta bir efendi kadın, başında bekleyen iki köleyle görülüyor.

'FARKLI BİR İZLENİM VERDİYSEM ÜZGÜNÜM'

Meirelles, siyahların çoğunlukta olduğu Bahia eyaletinde düzenlenen partiyle ilgili eleştirilere ertesi gün yanıt verdi, sandalyenin "candomble" adlı dini folklorun bir parçası olan bir sanat eseri, kıyafetlerin de geleneksel Bahai kıyafetleri olduğunu söyledi, "Yine de farklı bir izlenim verdiysem üzgünüm" dedi.

Vogue'ın Brezilya baskısının özür mesajında da "Vogue Brezilya olarak yaşananlardan derin üzüntü duyuyor, bu tartışmanın hepimiz için öğretici olmasını umuyoruz" denildi.

Dergi ayrıca, ayrımcılığı önlemek için içeriği kontrol edecek, aktivist ve akademisyenlerden oluşacak bir ekip kuracağını açıkladı.

‘SİYAHLARI ÇALIŞTIRMALARI YETERLİ'

© AP Photo / Claude Paris Fransa 'kölelik yasası'nı onayladı

Marie Claire yazarı Ribeiro ise "Neyin ırkçı neyin ırkçı olmadığını söyleyecek bir ekip kurmak yerine siyahları çalıştırmaları yeterli" dedi.

İngiliz Guardian gazetesine göre, 210 milyon nüfuslu Brezilya'da halkın yarısından fazlası kendisini siyah ya da melez olarak tanımlıyor.

Vogue Brezilya'da siyah bir kadın, ilk kez derginin kuruluşundan 36 yıl sonra, 2011'de kapak olmuştu.