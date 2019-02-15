Kayıt
19:24 15 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Reebok

    ‘Erkeklerin suratına oturun’ kampanyalı reklam yapan Reebok’a dava: Sırada BDSM’li kampanya mı var?

    © REUTERS / Grigory Dukor
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya’da halkla ilişkiler şirketi Glavpiar’ın Müdürü Oleg Voronin, “Erkeklerin suratına oturun” sloganlı bir reklam kampanyası açan Reebok Rusya hakkında dava açtı. Davanın gerekçesi ise ‘zararlı düşünceleri teşvik’ ve ahlaki değerlere aykırılık.

    Reebok
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Reebok'tan 'Erkeklerin suratına otur' çağrılı kampanya ile ilgili açıklama: Felsefe ve değerlerimizi yansıtmıyor
    Reebok Rusya, feminist gazeteci Zalina Marşenkulova ile birlikte yazdığı "Erkek onayı için diken üstünde oturmaktansa, erkeklerin suratına otur" sloganıyla bir reklam afişi yapmış, tepkilerin ardından görsel kaldırılmıştı. Ancak ülkede infial yaratan afiş, firmaya yönelik eleştiri oklarının ortadan kalkmasına yetmedi.

    Glavpiar şirketi Müdürü Oleg Voronin, Reebok Rusya'ya kampanyanın ‘zararlı düşünceleri teşvik' ve ahlaki değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

    Voronin dava dosyasında, kampanyadaki tanıtım şeklinin tüm halkla ilişkiler camiasını olumsuz etkilediğini, müşterilerin şok etkisi yaratmaya yönelik reklamcılık türünü ‘müstehcen ve yakışıksızlıkla' ilişkilendirmesine yol açtığını vurguladı.

    ​'TUVALET ESPRİ ANLAYIŞI'

    Reebok
    © Flickr / sandova
    Reebok Rusya’nın ‘Erkeklerin suratına otur’ çağrılı kampanyası infial yarattı
    Voronin, açtığı tazminat davasında şirketten reklamın neden olduğu duygusal rahatsızlık için 200 bin ruble (3 bin dolar) talep etti.

    RT Sport'a konuşan Voronin "Tuvalet espri anlayışını reklam kampanyalarında kullanmak aşırıya kaçıyor. Birçok şirketle şok etkisi yaratmaya yönelik reklamlar konusunda çalışıyorum, ancak yaptığımız en provokatif reklamda bile Reebok'ın kampanyası ile kıyaslanabilir bir şey yok. Bence tanırım reklamları için bir sınırlama olmalı" dedi.

    Beğenilmemesine rağmen, reklamın satışları arttırdığını belirten Voronin, reklamlarda yaş sınırının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

    Voronin "Erkeklerin yüzüne oturun demek ne demek? 34 yaşında biri olarak başta mesajı anlamadım. Bu tuhaf kategoride müşterileri hedefleyen düşük seviyeli bir reklamcılık. Sırada ne var, BDSM'i teşvik mi? Kimin erkeklerin yüzüne oturacağını tartışmak büyük bir markanın düzeyinde bir şey değil" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Reebok Rusya’nın yeni bir sütyen için yürüttüğü reklam kampanyası eleştirilerin hedefi oldu
    Son Ortadoğu krizi Reebok'tan çıktı
    Etiketler:
    erkeklerin suratına otur, kampanya, Reebok, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Auschwitz’i ziyaret etti
    ABD Başkan Yardımcısı Pence ilk kez Auschwitz’te
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ABD, Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ediyor
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet