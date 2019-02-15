‘Erkeklerin suratına oturun’ kampanyalı reklam yapan Reebok’a dava: Sırada BDSM’li kampanya mı var?

Glavpiar şirketi Müdürü Oleg Voronin, Reebok Rusya'ya kampanyanın ‘zararlı düşünceleri teşvik' ve ahlaki değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.
Voronin dava dosyasında, kampanyadaki tanıtım şeklinin tüm halkla ilişkiler camiasını olumsuz etkilediğini, müşterilerin şok etkisi yaratmaya yönelik reklamcılık türünü ‘müstehcen ve yakışıksızlıkla' ilişkilendirmesine yol açtığını vurguladı.
Я отнёсся к отечественной рекламе рибок с интересом, а потом увидела оригинал.— Хэл Лжордан (@gestushka) February 8, 2019
И теперь у меня не отклеивается рука от лица. pic.twitter.com/S7uUBVWVZa
'TUVALET ESPRİ ANLAYIŞI'
RT Sport'a konuşan Voronin "Tuvalet espri anlayışını reklam kampanyalarında kullanmak aşırıya kaçıyor. Birçok şirketle şok etkisi yaratmaya yönelik reklamlar konusunda çalışıyorum, ancak yaptığımız en provokatif reklamda bile Reebok'ın kampanyası ile kıyaslanabilir bir şey yok. Bence tanırım reklamları için bir sınırlama olmalı" dedi.
Beğenilmemesine rağmen, reklamın satışları arttırdığını belirten Voronin, reklamlarda yaş sınırının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.
Voronin "Erkeklerin yüzüne oturun demek ne demek? 34 yaşında biri olarak başta mesajı anlamadım. Bu tuhaf kategoride müşterileri hedefleyen düşük seviyeli bir reklamcılık. Sırada ne var, BDSM'i teşvik mi? Kimin erkeklerin yüzüne oturacağını tartışmak büyük bir markanın düzeyinde bir şey değil" ifadelerini kullandı.
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