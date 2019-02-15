‘Erkeklerin suratına oturun’ kampanyalı reklam yapan Reebok’a dava: Sırada BDSM’li kampanya mı var?

Rusya’da halkla ilişkiler şirketi Glavpiar’ın Müdürü Oleg Voronin, “Erkeklerin suratına oturun” sloganlı bir reklam kampanyası açan Reebok Rusya hakkında dava açtı. Davanın gerekçesi ise ‘zararlı düşünceleri teşvik’ ve ahlaki değerlere aykırılık.

Reebok Rusya, feminist gazeteci Zalina Marşenkulova ile birlikte yazdığı "Erkek onayı için diken üstünde oturmaktansa, erkeklerin suratına otur" sloganıyla bir reklam afişi yapmış, tepkilerin ardından görsel kaldırılmıştı. Ancak ülkede infial yaratan afiş, firmaya yönelik eleştiri oklarının ortadan kalkmasına yetmedi.

Glavpiar şirketi Müdürü Oleg Voronin, Reebok Rusya'ya kampanyanın ‘zararlı düşünceleri teşvik' ve ahlaki değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Voronin dava dosyasında, kampanyadaki tanıtım şeklinin tüm halkla ilişkiler camiasını olumsuz etkilediğini, müşterilerin şok etkisi yaratmaya yönelik reklamcılık türünü ‘müstehcen ve yakışıksızlıkla' ilişkilendirmesine yol açtığını vurguladı.

Я отнёсся к отечественной рекламе рибок с интересом, а потом увидела оригинал.

И теперь у меня не отклеивается рука от лица. pic.twitter.com/S7uUBVWVZa — Хэл Лжордан (@gestushka) February 8, 2019

​'TUVALET ESPRİ ANLAYIŞI'

Voronin, açtığı tazminat davasında şirketten reklamın neden olduğu duygusal rahatsızlık için 200 bin ruble (3 bin dolar) talep etti.

RT Sport'a konuşan Voronin "Tuvalet espri anlayışını reklam kampanyalarında kullanmak aşırıya kaçıyor. Birçok şirketle şok etkisi yaratmaya yönelik reklamlar konusunda çalışıyorum, ancak yaptığımız en provokatif reklamda bile Reebok'ın kampanyası ile kıyaslanabilir bir şey yok. Bence tanırım reklamları için bir sınırlama olmalı" dedi.

Beğenilmemesine rağmen, reklamın satışları arttırdığını belirten Voronin, reklamlarda yaş sınırının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Voronin "Erkeklerin yüzüne oturun demek ne demek? 34 yaşında biri olarak başta mesajı anlamadım. Bu tuhaf kategoride müşterileri hedefleyen düşük seviyeli bir reklamcılık. Sırada ne var, BDSM'i teşvik mi? Kimin erkeklerin yüzüne oturacağını tartışmak büyük bir markanın düzeyinde bir şey değil" ifadelerini kullandı.