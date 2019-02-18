Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi

BBC'nin haberine göre olay Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentinde gerçekleşti.

Evinin bahçesindeyken bir ağacın tepesinde dağ aslanı gören kişi durumu hemen yetkililere bildirdi.

15 metre yüksekliteki ağaca çıkan aslan için itfaiye ekipleri ve vahşi yaşam derneği yetkilileri tarafından operasyon başlatıldı.

"Leaving the lion in the tree would not have been safe for the community."



A mountain lion has been removed from a tree after it was discovered sitting about 50 feet (15 meters) in the air in a California backyard https://t.co/2EufJ0JF86 pic.twitter.com/uEbVOh4eBB — CNN (@CNN) February 18, 2019

© Fotoğraf : YouTube Kendisine saldıran dağ aslanını hiç silah kullanmadan öldüren koşucu: Ayağımla ensesine öyle bir bastırdım ki

​Dağ aslanı, indirilmeden önce iğneyle uyuşturuldu. Biyologlar tarafından durumu değerlendirilen dağ aslanı daha sonra yeniden doğaya salındı.

Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'na bağlı çalışan Biyolog Kevin Brennan, genç dağ aslanlarının normal habitatlarının dışına çıkarak keşifte bulunmalarının yaygın görülen bir durum olduğunu söyledi.

Kaliforniya Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'ndan Rick Fischer ise dağ aslanını ağaçta bırakmanın çevre halkı için güvenli olmayacağını belirtti.

Dağ aslanları insanlara nadiren saldırıyor. Kuzey Amerika'da son 100 yıldaki saldırı sayısı 10'un altında. Ancak şubat ayının başında Kuzey Colorado'da bir dağ aslanı, koşu yapan erkeğe saldırmıştı. Adamın, dağ aslanını boğuşma sırasında öldürdüğü belirtilmişti.