ABD'de '50 Cent'i vurma talimatı' soruşturuluyor

BBC'nin haberine göre, Emanuel Gonzalez isimli komiser yardımcısı, ekibindekilere 50 Cent'in bir boks maçına katılacağı bilgisini vererek, orada vurulmasını istedi.
The New York Daily News'in haberine göre ise, Gonzalez verdiği talimatın daha sonra ‘sadece bir şakadan ibaret olduğunu' söyledi.
👀now I’m looking at the cops different. 🤦♂️ pic.twitter.com/Dyc5et9cVh— 50cent (@50cent) February 18, 2019
Bir ay önce de Gonzalez'in 50 Cent'e yönelik 'ağırlaştırılmış taciz' suçlaması yönelttiği belirtildi.
Olay, polis departmanından bir kişinin İçişleri Bakanlığı'na şikâyet başvurusu yapmasıyla ortaya çıktı.
'ROZETİ OLAN BİR HAYDUT'
ABD'li rapçi Pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konuyu "çok ciddiye aldığını" ve avukatlarına danıştığını söyledi.
50 Cent, Gonzalez'i ‘rozeti olan bir haydut' olarak nitelendirdi ve Twitter'da takipçilerine: "Hukuki departmanlarda iyi insanların da olduğunu unutmayın" diye seslenerek olayın peşini bırakmayacağı mesajı verdi.
Keep in mind there are some good people working in Law Enforcement. Like the officers that reported what he said to them. Emanuel Gonzalez is Gangsta with a badge. pic.twitter.com/t5g4ygdPbb— 50cent (@50cent) February 18, 2019
New York Polis Departmanı (NYPD) da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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