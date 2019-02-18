ABD'de '50 Cent'i vurma talimatı' soruşturuluyor

BBC'nin haberine göre, Emanuel Gonzalez isimli komiser yardımcısı, ekibindekilere 50 Cent'in bir boks maçına katılacağı bilgisini vererek, orada vurulmasını istedi.

The New York Daily News'in haberine göre ise, Gonzalez verdiği talimatın daha sonra ‘sadece bir şakadan ibaret olduğunu' söyledi.

👀now I’m looking at the cops different. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Dyc5et9cVh — 50cent (@50cent) February 18, 2019

​Bir ay önce de Gonzalez'in 50 Cent'e yönelik 'ağırlaştırılmış taciz' suçlaması yönelttiği belirtildi.

© AFP 2018 / Koen van Weel Hakimden 49 farklı suçtan yargılanan 16 yaşındaki gence: 50 Cent’i örnek al

Gonzalez, rapçinin favori gece kulüplerinden birinde arama yaptırdığı için 50 Cent'in kendisini Instagram'dan tehdit ettiğini iddia etti.

Olay, polis departmanından bir kişinin İçişleri Bakanlığı'na şikâyet başvurusu yapmasıyla ortaya çıktı.

'ROZETİ OLAN BİR HAYDUT'

ABD'li rapçi Pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konuyu "çok ciddiye aldığını" ve avukatlarına danıştığını söyledi.

50 Cent, Gonzalez'i ‘rozeti olan bir haydut' olarak nitelendirdi ve Twitter'da takipçilerine: "Hukuki departmanlarda iyi insanların da olduğunu unutmayın" diye seslenerek olayın peşini bırakmayacağı mesajı verdi.