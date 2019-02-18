Karnaval kutlamaları sırasında sahne çöktü: 34 kişi yaralandı

Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde gerçekleşen olay, katılımcıların kameralarına yansıdı.
Impresionante video. Así fue el derrumbe de una tribuna en los carnavales de Villa Santa Rosa de Río Primero (Córdoba). Hubo 34 heridos. Algunos con fracturas expuestas. pic.twitter.com/9zUw4R58YO— Lisandro Guzmán (@Lisandrocordoba) 17 Şubat 2019
Polis sahnenin çökmesi sonucunda 34 kişinin yaralandığını açıkladı.
Belediye Başkanı Victor Kieffer, "Dans grubunun geçişi sırasında, gençler sahnede zıplamaya başladı ve sahnenin tabanı açıldı ve yere düştüler" dedi.
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