ABD ordusu, Rus devedikenine 'savaş' açtı

ABD ordusunun Seattle’deki istihkam kolordusu, yerel poligonlarda ve tatbikatların yapıldığı bölgelerdeki yollarda büyüyen yabani otlara karşı mücadele için ihale açtı. İlgili ilan, bu ay başında ABD devlet alımlarının resmi sitesinde yayınlandı.

© REUTERS / Grigory Dukor Lavrov: Rusya ile ABD arasında bir savaş tüm insanlık için felaket olur

İhaleyi kazanacak şirketin, Washington Eyaleti'nde Rocky Dağları'nın batısında, ABD kara ve hava kuvvetlerinin ortak üssü olan Lewis-McChord'un bulunduğu bölgede yaklaşık bin hektarlık alanı yabani otlardan temizlemesi gerekiyor.

Amerikan askerlerini rahatsız eden yabani otlar listesinde, ABD'de Rus devedikeni olarak adlandırılan Kali tragus bitkisinin ismi vurgulanıyor. Bu yabani ot, 19. yüzyılda Rusya'dan keten partisiyle birlikte Amerika'ya getirilmişti.

Bu bitli aktif olarak ABD'nin kurak bölgelerde yaşıyor ve kuruyunca rüzgarın uzun mesafelere sürükleyebildiği kuru çalı şeklini alıyor. Kolayca alev alması, Kali tragus'u tehlikeli yapan en büyük özelliklerinden. Yerleşim yerlerinde biriken bu kurumuş devedikeni, büyük yangınlara yol açabiliyor.