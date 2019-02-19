Kayıt
13:40 19 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Olumsuz Afrika imajına kırmızı kart çıkarıyoruz kampanyası kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler, 'zenci' diyenlere 'kırmızı kart' gösterdi

    'Zenci' diyene 'kırmızı kart'

    © AA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 42

    Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve turistik semti Sultanahmet'te vatandaş ve yabancı turistlere Afrika'yı sordu. 'Afrika denilince aklınıza ne geliyor?' sorusuna, ''Açlık, yoksulluk, kuraklık, zenci, vahşi hayvanlar, terör ve kara kıta" cevabını veren katılımcılara ‘kırmızı kart' gösterildi.

    ‘Olumsuz Afrika imajına kırmızı kart çıkarıyoruz' kampanyası kapsamında, İstanbul'un tarihi ve turistik semti Sultanahmet'te vatandaşa ve yabancı turistlere Afrika ile ilgili sorular soran Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler, yanlış bilgiye sahip olanlara ‘kırmızı kart' çıkararak, Afrika'yı tanıttı.

    Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetiyle silahlı gruplar, nihai barış anlaşmasını imzaladı
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetiyle silahlı gruplar, nihai barış anlaşmasını imzaladı
    Zengin petrol ve maden yataklarına, verimli tarım alanlarına, geniş iş gücüne sahip olan Afrika'daki ülkeler, yoksulluk, kıtlık, kuraklık ve siyasal istikrarsızlık gibi çelişkilerle karşı karşıya… Bu saydıklarımız aslında Afrika'nın neden yoksul olduğuna dair ipuçlarını da içeriyor. Sömürgecilerin iştahını kabartan bu zenginlikler, kıtanın asırlardır işgal edilmesine ve yağmalanmasına neden oldu.

    ‘TÜRKİYE'DE İNSANLARIN ÇOĞU EN TEMEL BİLGİLERDEN BİLE YOKSUN DURUMDA'

    Ancak Türkiye'de insanların çoğu bir zamanlar Osmanlı'nın "Bilad-ı Mağrib" vilayetleri olan Afrika hakkında en temel bilgilerden bile yoksun durumda. Afrika denilince akla açlık, kuraklık, sefalet ve iç çatışmalardan başka bir şey gelmiyor. Kuraklık, fakirlik ve çatışmalar dünyanın birçok yerinde de yaşanırken neden özellikle Afrika ön plana çıkarılıyor? Örneğin kaç kişi Afrika ülkelerini haritada doğru gösterebilir ya da kaç kişi tek seferde beş Afrika ülkesinin başkentini sayabilir?

    Afrika'nın bu şekilde kötü bir imajla tanınması kendisini ‘dünyanın jandarması' olarak gören güçlere büyük bir fırsatı da altın tepside sunuyor. Batılı sömürgeciler açısından Afrika ile ilgili ne kadar az ve yanlış bilgi edinirsek o kadar iyi. Çünkü az bilinirliğin oranı arttıkça kıtanın birileri tarafından istismar edilmesinin önü açılıyor.

    Güney Afrika'nın Durban kentinde Temmuz 2016'da 21. Dünya Aids Konferansı düzenlendi.
    © AP Photo /
    'Apartheid rejimiyle bağlantılı milisler, Güney Afrika'da siyahları yok etmek için sahte aşı kampanyasıyla AIDS yaydı'
    ​Afrika'nın iç işlerine karışmak ve kıtayı istedikleri ölçüde dizayn etmek, elbette büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. Kaynağını ister Doğu'dan, ister Batı'dan alsın, kıtaya yönelik emperyalist müdahalelerin ve uluslararası sistemin başat aktörlerinin Afrika'daki nüfuz mücadelesinin meşrulaştırılması, Afrika'nın yüz yıllarca işgal edilmesine ve yağmalanmasına neden oldu.

    'ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK SENDROMU'NA DAVETİYE ÇIKARMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYOR'

    Türkiye'de ve dünyada kıta ile ilgili konuşan ve yazan gazeteci, akademisyen veya politikacı kim varsa öncelikle Afrika'nın geçmişte sömürüldüğü vurgusundan yola çıkarak oluşturuyor taslağını. Bunu, bazen kıta insanını dost olarak görüp sahip çıkmak için bazen de kıta insanına yukarıdan bakıp tahkir etmek için yapıyor. Bu vurgu kıtada ''öğrenilmiş çaresizlik sendromu"na davetiye çıkarmaktan ve kıta üzerinde ikircikli planları olan güçlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramıyor.

    Güney Afrika'nın turizm kenti Cape Town'da, kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen 2. Yılbaşı Festivali kutlandı.
    © AA / Murat Karadağ
    Güney Afrika'da 'İkinci Yılbaşı' kutlandı
    Afrika'nın ekonomik potansiyeli, zengin kaynakları, insani ve kültürel çeşitliliği, sosyal hayatının canlılığı, verimli arazileri, hem uluslararası ticari teşkilatlarda hem de BM gibi kurumlardaki etkinliğini artırdı. Afrika'nın her geçen gün daha da artan öneminin insanlara aktarılması bu açıdan önem taşıyor. Artık dünyanın kırk yıl önceki dünya gibi olmadığı, Afrika'nın da uygarlaşma yolunda benzer süreçleri önemli ölçüde geçtiği, devlet tecrübesi, kalkınma, haberleşme, ulaşım ve sanayileşme alanlarında yeni, farklı ve görece daha kuvvetli bir Afrika'nın mevzubahis olduğu ortaya konulmalı.

    Bu doğrultuda yola çıkan Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Dr. Muhammet Tandoğan'ın desteğiyle başlatılan ‘Olumsuz Afrika imajına kırmızı kart çıkarıyoruz' kampanyası çerçevesinde, AA muhabiri ve Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve turistik semti Sultanahmet'te, vatandaşa ve yabancı turistlere Afrika'yı sordu.

    Türkiye'de bir nevi gönüllü kültür elçiliği yapan Afrikalı öğrenciler, ülkeleri hakkında olumsuz bilgiye sahip olanlara ‘kırmızı kart' gösterdikten sonra doğru bilgiler aktardı.

    ‘HARİTA ÜZERİNDE BİR AFRİKA ÜLKESİNİ GÖSTERMEKTE ZORLANDILAR'

    Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    Afrika Birliği, Suudi Arabistan'da rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Bongo için Gabon'a heyet gönderecek
    Bilgi yarışmasına katılanlara "Harita üzerinde bir Afrika ülkesi gösterebilir misiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların çoğu harita üzerinde bir Afrika ülkesini göstermekte zorlandı.

    Sokak röportajına katılan Türklerin ekserisi, "5 Afrika ülkesi başkenti sayabilir misiniz?" sorusunu yanıtlarken, Kuzey Afrika başkentlerini başarıyla saydı. Orta ve güney Afrika harita bilgisinden ise sınıfta kaldı. Yabancı turistlerin Afrika konusunda daha bilgili olduğu gözlendi.

    "Afrika denilince aklınıza ne geliyor?'' sorusuna, ''Açlık, yoksulluk, kuraklık, zenci, vahşi hayvanlar, terör ve kara kıta" cevabını veren katılımcılara ‘kırmızı kart' gösterildi.

    ‘FRANSA VE SÖMÜRGECİLİK' CEVABINI VEREN KATILIMCILAR İSE ‘KIRMIZI KART' YEMEKTEN KURTULDU

    Bu soruya ‘Fransa ve sömürgecilik' cevabını veren katılımcılar ise "kırmızı kart" yemekten kurtuldu. Afrika denilince aklına "Osmanlı toprakları" gelenler de oldu.

    Afrikalı öğrenciler, siyahileri aşağılamak için kullanılan "zenci" kelimesinin Zanzibar bölgesine verilen bir ad olduğunu, "Diyar-i Zenc" veya "siyahilerin diyarı" olarak anılan Hindistan, Sudan, Umman gibi bölgelerde Arap karışımı ortaya çıkan bir ırka zenci denildiğini anlattı. Daha sonra asıl anlamını kaybeden ‘zenci' kelimesinin ABD'de kullanılan ‘negro' kelimesi ile yer değiştirdiğini belirtti.

    SAFARİYİ DUYUNCA FİKRİ DEĞİŞTİ

    "Afrika'da tatil yapmak ister misiniz? sorusuna çoğu katılımcı, ‘sıcak' ve ‘vahşi hayvanları' gerekçe göstererek gitmek istemediğini söyledi.

    Tatil için Afrika'da gidilecek yer olmadığını, açlık ve yoksulluğu ileri sürerek Avrupa'yı tercih ettiğini söyleyen katılımcılara ‘kırmızı kart' gösteren doktora öğrencisi Senegalli Muhammed Guaye, Zanzibar'ın en az Maldivler kadar güzel olduğunu ayrıca Fildişi Sahili, Tunus, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinin çok önemli turistik bölgeleri bulunduğunu anlattı.

    Çin-Afrika İş Birliği Forumu
    © AP Photo / Andy Wong
    Afrika Birliği, Çin'de ofis açacak
    Guaye, 9 yaşındaki bir çocuğa "Babanla Afrika'ya tatile gider misin?" sorusunu yöneltti. Çocuğun "İstemem, orada vahşi hayvanlar var" demesi üzerine Guaye, "Safariye çıkmak, aslanları yakından görmek istemez misin?" diye sordu. Bu kez fikrini değiştiren küçük çocuk, kırmızı kart yemekten kurtuldu.

    ‘TÜRKLER, KITAYA ÖZELLİKLE SAFARİ YAPMAK İÇİN GİTMEK İSTİYOR'

    Tüm olumsuz söylem ve imajlara rağmen Afrika'yı görmek isteyenler de var. AA'nin acemi muhabirine Sudanlı Yunus Yahya'nın sorusuna yanıtlayan Türkler, kıtaya özellikle safari yapmak için gitmek istediklerini söyledi.

    GANA, KAHİRE, DAKKAR, İSKENDERİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER HATIRLATILDI

    Afrika'nın ekonomik durumu hakkında yorum yapan katılımcılar, kıta zenginliği konusunda hemfikir fakat eğitimli ve yetişmiş uzmanlardan yoksun olduğu için geri kaldığını düşünüyor.

    Gönüllü muhabir Guaye, bu görüşte olan katılımcılara ‘kırmızı kart' göstererek Gana, Kahire, Dakkar, İskenderiye'deki ünlü üniversiteleri anlattı.

    ‘Afrika ülkelerinde demokrasi var mı?' sorusunu ‘hayır' şeklinde yanıtlayan Arap turistler ve Türkler, Guaye'den "tüm Afrika ülkelerinde demokratik bir şekilde halkın seçimlere gittiği" açıklamasını alarak "kırmızı kartı" yedi.

    Fildişi Sahili'den gönüllü muhabir Kmagate Soualiho da "Sizce Afrika'da demokrasi var mı?" sorusuna "Sadece Ruanda ve Güney Afrika'da var." yanıtını veren Fransız turiste ‘kırmızı kart'ı çıkardı.

    İlgili konular:

    Obama'dan 'zenci' ifadeli ırkçılık açıklaması
    İnce: Erdoğan beyaz Türk, ben zenci
    Etiketler:
    Diyar-i Zenc, sömürgecilik, sefalet, kuraklık, açlık, Bilad-ı Mağrib, maden, petrol, kırmızı kart, Afrikalı öğrenciler, zenci, Olumsuz Afrika imajına kırmızı kart çıkarıyoruz, Afrika Araştırmacıları Derneği, Yunus Yahya, Muhammet Tandoğan, Ahmet Kavas, Şarm El Şeyh, Zanzibar, Maldivler, Umman, Sudan, Mısır, Fransa, Türkiye, Sultanahmet, Afrika, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Rusya Güzeli yarışması seçmeleri
    2019 Rusya Güzeli adayları Moskova'da boy gösterdi
    Karikatür
    Trump'tan Avrupa'ya: 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız
    İnfografik
    Avrupa'da benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet