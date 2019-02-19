Peak reklamları durduruldu: 'Karın ağrımızı tarif etmemiz imkansız'

41 kanalda aynı anda gösterilmesiyle birlikte tüm Türkiye'de gündeme oturan Peak reklamı, çalıntı olduğu gerekçesiyle durduruldu. Firma "Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız" açıklamasında bulundu.

Yerli oyun şirketi Peak Games, dün gece 41 ulusal televizyon kanalında aynı anda yayınlanan reklamıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Peak'ın bünyesine katmak istediği yeni çalışanlara yönelik başlattığı kampanya için hazırlanan reklam filmi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Ancak, büyük etki yaratan reklamın Audi'nin 2017 yılında İsveç'te yayınlanan 'Safety Code' adlı reklamın bire bir aynısı olduğu belirtildi.

Peak, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaparak reklamı hazırlayan Medina Turgul DDB hakkında hukuki süreç başlattıklarını ve kampanyayı durdurduklarını belirtti.

Reklam ajansına dava açılacağının kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz. Ajans'la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans'ın bağlı olduğu network'e Amerika'da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız."