Çin’de asma köprü turistlerle birlikte çöktü

Çin'de Guandong eyaletine bağlı Yangjiang şehrindeki Yangdong bölgesinde bulunan iki buçuk metre yüksekliğindeki asma köprü bölgenin cazibe merkezlerinden biri.

The Sun gazetesinin haberine göre köprüden geçen turistlerden biri zıplamaya ve köprüyü sallamaya başladı. Ağırlığı kaldıramayarak çöken köprünün üstündekiler halatlara tutundu. Köprü üzerindeki turistlerin hepsinin de emniyet kemerlerinin bağlı olması yara almadan kurtulmalarını sağladı.

Köprünün belirsiz bir tarihe kadar kapatıldığı belirtildi.

Shocking footage captures bridge collapsing in China, sending tourists plunging https://t.co/U0ff6tssaa pic.twitter.com/0xGaGjJIBr — Newshub (@NewshubNZ) February 18, 2019

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