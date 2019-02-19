Sıcak dalgası Çin'in kış festivalini vurdu: Heykeller eridi

Çin'in en büyük kış festivaline ev sahipliği yapan Harbin'de aniden bastıran sıcaklar, yaklaşık 10 bin sanatçı tarafından buzdan ve kardan oyulan heykellerin erimesine neden oldu. Bu gelişme üzerine heykellerin sergilendiği ana mekân planlanandan 10 gün önce kapatıldı.

'Buz ve Kar Heykel Festivali' olarak anılan etkinliği düzenleyen yetkililer, heykellerin erimesinin bir güvenlik riski oluşturacağını, bu nedenle bu kararı aldıklarını açıkladı. Yetkililer durumu ‘kriz' olarak tanımladı.

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Çin'in en soğuk bölgelerinden biri olmasıyla ünlenen Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'in bu hafta ‘kışın en ılık günlerini' yaşadığı belirtildi. Kentte yıl içinde hava sıcaklığı sıfırın altında 35 dereceye kadar düşebiliyor.

'NEDEN ÖNCEDEN HABER VERMEDİNİZ'

Öte yandan bu beklenmedik gelişmeye bazı ziyaretçiler ilginç tepkiler de verdi. Çin'in Twitter benzeri mikroblog uygulaması Weibo üzerinden bir mesaj paylaşan ziyaretçi, "Neden bizi önceden bilgilendirmediniz? Otel ve tren bileti için rezervasyonumu yaptım ve şimdi siz kapalısınız" diye yazdı.

Festival yetkilileri, bu ziyaretçide olduğu gibi tüm bilet ücretlerinin iade edildiğini duyurdu.

Bu yıl 35'incisi düzenlenen festival, her yıl dünyanın pek çok bölgesinden milyonlarca kişiyi ağırlıyor.