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18:18 19 Şubat 2019
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    vegan beslenme

    ABD'de bebeklerini internetten gördükleri vegan formülle besleyen çift yargılanıyor: Bebek ölümden döndü

    © AFP 2018 / Stephen Lovekin
    Yaşam
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    ABD'de bir vegan çift, bebeklerini doktorun verdiği reçete yerine internetten öğrendikleri patates bazlı tarifle besledikleri için yargılanıyor. Bebeğin ise, yetersiz beslenmeden ötürü açlıktan ölmek üzere olduğu öğrenildi.

    'Hayvanlar içerik maddesi değildir' diyen bir Vegan slogan
    © AFP 2018 / PHILIPPE HUGUEN
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    ABD Florida'da yaşayan bir vegan çift, doktorun verdiği reçete yerine internetten öğrendikleri patates bazlı vegan tarifle besledikleri 5 aylık bebeklerinin neredeyse ölümüne yol açıyordu.

    20 yaşındaki Julia French ile 31 yaşındaki Robert Buskey hakkında yapılan soruşturma kapsamında, yetersiz beslenmeden ötürü sağlık durumu ciddi manada bozulan bebeğin ağırlığının 3 kilo 885 gram olduğu belirlendi.

    Bebeğin doğumunda ise kilosu 3 kilo 430 gram olduğu belirtildi. 5 ay boyunca yalnızca 415 gram kilo alabilen bebeğin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

    Titusville Polis Dedektifi Lauren Watson ise, WFTV'ye yaptığı açıklamada "Daha önce bu kadar kötü durumda bir bebek görmedim, ölmeye çok yakındı" ifadelerini kullandı.

    'UYUŞMUŞ DURUMDA VE AĞLAMIYOR'

    Doktorlar tarafından kontrol edilen bebeğin 'uyuşmuş durumda olduğu' ve ağlamadığı belirtildi.

    Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi
    © Fotoğraf : Marni Jill Ugar
    Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi
    5 aylık bebek tedavi edilmek üzere hastanede tutulurken, anne ve babası ise Brevard Bölge Hapishanesi'ne gönderildi.

    UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYABİLİR

    Doktorlar tarafından polise verilen bilgiye göre, yetersiz beslenmesinin bir sonucu olarak bebeğin uzun vadeli sağlık problemleri yaşayabileceğini ve sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyacağını söyledi.

    Polis ise, çocuğun hastaneye kaldırılmasından bu yana yalnızca sıvıyla beslenmesi sonucunda yarım kilo aldığını açıkladı.

    Etiketler:
    vegan, soruşturma, hapis, WFTV, Brevard Bölge Hapishanesi, Titusville Polisi, Robert Buskey, Julia French, Lauren Watson, Titusville, Florida, ABD
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