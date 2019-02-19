Dünyanın en iyi 20 akıllı telefonu belirlendi

OnePlus 6T ayrıca, düşük fiyatıyla da benzer özelliklere sahip rakiplerinden ayrılıyor.
Listenin ikinci sırasında iPhone XR yer aldı. Ekran boyutu, ön panel tasarımı ve maliyet açısından farklılık gösteren Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL üçüncü sırayı paylaştı.
Apple'da birkaç modelle öne çıktı: iPhone 7 Plus, 8 ve 8 plus ve ayrıca amiral gemisi serisi X, XS ve XS Max. Motorola, Moto Z3 ve Moto G6 cihazlarıyla listeyi hazırlayan uzmanların ilgisini çekti. Güney Koreli LG, V40 ve G7 modelleriyle listede kendine yer buldu. Uzmanlar ayrıca HTC U12 + ve Huawei Mate 20 Pro'yu da listeye dahil etti.
Oyun cihazlarının tasarlanması ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış Amerikan şirketi Razer, Phone 2'yle uzmanların dikkatini çekti. Uzmanlar ayrıca, listedeki tek qwerty klavyeli BlackBerry Key2'yi de övdü.
The 20 best smartphones in the world https://t.co/lH1uRDesmB pic.twitter.com/pZepGmOr7z— Jim Carr (@JimmCarr) February 15, 2019
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