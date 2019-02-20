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13:04 20 Şubat 2019
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    Burberry'nin tasarımı tepki topladı

    Irkçı tasarımdan sonra şimdi de idam düğümü tartışması

    © AP Photo / Vianney Le Caer
    Yaşam
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    Tasarımlarıyla öne çıkma endişesi taşıyan moda devleri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz Burberry markası, idam düğümünü andıran kapüşonlu tasarımıyla tepki topladı.

    Londra Moda Haftası'nda görücüye çıkan ve modelin boynunda bir düğüm taşıyormuş izlenimi veren tasarım, sadece linç etmeye değil intihara da özendirmekle suçlandı.

    Tasarım, marka için podyuma çıkan bir başka model olan Liz Kennedy'nin Instagram hesabından yayımladığı bir eleştiriyle gündeme geldi. Kennedy, "İntihar, moda değil. Cazibeli ya da cool değil" diye yazdı. Ailesinde bir intihar deneyimi yaşandığını söyleyen model, tasarımı görünce o zamana döndüğünü söyledi.

     

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    @burberry @riccardotisci17 Suicide is not fashion. It is not glamorous nor edgy and since this show is dedicated to the youth expressing their voice, here I go. Riccardo Tisci and everyone at Burberry it is beyond me how you could let a look resembling a noose hanging from a neck out on the runway. How could anyone overlook this and think it would be okay to do this especially in a line dedicated to young girls and youth. The impressionable youth. Not to mention the rising suicide rates world wide. Let’s not forget about the horrifying history of lynching either. There are hundreds of ways to tie a rope and they chose to tie it like a noose completely ignoring the fact that it was hanging around a neck. A massive brand like Burberry who is typically considered commercial and classy should not have overlooked such an obvious resemblance. I left my fitting extremely triggered after seeing this look (even though I did not wear it myself). Feeling as though I was right back where I was when I was going through an experience with suicide in my family. Also to add in they briefly hung one from the ceiling (trying to figure out the knot) and were laughing about it in the dressing room. I had asked to speak to someone about it but the only thing I was told to do was to write a letter. I had a brief conversation with someone but all that it entailed was “it’s fashion. Nobody cares about what’s going on in your personal life so just keep it to yourself” well I’m sorry but this is an issue bigger than myself. The issue is not about me being upset, there is a bigger picture here of what fashion turns a blind eye to or does to gain publicity. A look so ignorantly put together and a situation so poorly handled. I am ashamed to have been apart of the show. #burberry. I did not post this to disrespect the designer or the brand but to simply express an issue I feel very passionate about.

    A post shared by 🦎 (@liz.kennedy_) on Feb 17, 2019 at 9:51am PST

    FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

    Moda şovunun seslerini duyurmak isteyen gençlere adandığını hatırlatan Kennedy, bunun durumu daha da eleştirel hale getirdiğini ima etti.

    Firmaya ve yöneticilere "Buna nasıl izin verebildiniz?" diye soran model, "Korkunç linç tarihini de unutmayalım" diye ekledi.

    Paylaşımın ardından pek çok kişi tasarıma tepki gösterirken Burberry'nin CEO'su Marco Gobbetti, yaşattıkları sıkıntı nedeniyle üzgün olduklarını açıkladı. Gobbetti, ürünü geri çektiklerini duyurdu.

    GUCCI DE TOPA TUTULMUŞTU

    Gucci
    © AFP 2018 / Andreas SOLARO
    Gucci ırkçılık eleştirilerinin ardından siyah kazağını satıştan kaldırdı
    Daha önce de İtalyan-Fransız moda devi Gucci, ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Gucci, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı ‘blackface' (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.

    Firma, tartışılan kazağı satıştan kaldırarak özür dilemişti.

    ÇİN'DE DE ÇİL TARTIŞMASI

    Öte yandan moda dünyasında bir tartışma da İspanyol Zara markasının makyaj serisine ait bir kampanyasında çilli bir Çinli modelin fotoğraflarını kullanmasıyla yaşandı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşılan fotoğraflarda 25 yaşındaki Jing Wen'in çilleri kapatılmamıştı.

    Pek çok insan modelin doğal güzelliğini gösterdiği için firmayı kutlarken, bazı kullanıcılar da ilginç bir şekilde fotoğrafı ‘çirkin' buldu. Genelde Asyalı kadınların çilleri olmadığın savunan kullanıcılar firmayı, Avrupa ve Amerika'daki Asyalıların stereotip görünümlerini çarpıtmakla suçladı. Kampanya yanlış ve utanç verici olarak nitelendirildi.

    'ONLARI ARTIK SEVİYORUM'

    Zara'dan bir yetkili modelleri doğal güzellikleriyle fotoğrafladıklarını vurguladı.

    Odağa yerleşen Çinli model Jing Wen, 2016 yılında Vogue dergisine verdiği bir röportajda, "Küçükken çillerim nedeniyle kendimi çirkin hissediyordum ve kapatmaya çalışıyordum çünkü normalde Asyalı kadınlarda çil olmaz. Ancak şimdi seviyorum ve bence bu yeter" demişti.

    Etiketler:
    çil, Linç, Tasarım, Moda, intihar, İdam, Zara, Burberry, Gucci, Londra Moda Haftası, Jing Wen, Liz Kennedy, Burberry CEO'su Marco Gobbetti, Londra, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
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