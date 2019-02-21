Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığı'na: Domuz yemiyoruz, neden domuz gribi oluyoruz? Allah rızası için bedava ilaç

Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalık konusuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'ndan ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Tilbe, "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz? Bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz. Millet olarak hastayız, ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya, valla, lütfen" ifadelerini kullandı.
domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz,,bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz,millet olarak, hastayız,nolucaz böyle, bize yazık değilmi.hastalıktan yorgun https://t.co/92e3otvFDPğlık bakanlığı bize bedava hayırına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya,Valla, Lütfen— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 20 февраля 2019 г.
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