Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığı'na: Domuz yemiyoruz, neden domuz gribi oluyoruz? Allah rızası için bedava ilaç

Renkli kişiliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na ilginç bir çağrıda bulundu. "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz?" diye soran Tilbe, Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz ilaç dağıtmasını istedi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, uzun zamandır yaşadığı hastalık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda çıkması gereken bir konseri iptal kararı aldı ancak sonrasında kendisini evinden alan organizasyon yetkilileri tarafından konser vereceği alana getirildi.

Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalık konusuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'ndan ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Tilbe, "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz? Bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz. Millet olarak hastayız, ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya, valla, lütfen" ifadelerini kullandı.