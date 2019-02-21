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21:59 21 Şubat 2019
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    Yaşlılık

    Dünyada 60 yaş üzeri nüfus 2050'de 2.1 milyar olacak

    © AA / Arşiv
    Yaşam
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    UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Armitage, "Dünyada 60 yaş üzeri nüfus 900 milyonu geçti. 2050’de bu sayı 2.1 milyar olacak" dedi.

    yaşlı
    © AA /
    'Dünya yaşlılık üssü Türkiye olacak'
    Ankara'da bir otelde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurasının ikinci gününde, "Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Politikaları" oturumu gerçekleştirildi.

    Oturumda bir konuşma yapan, Seul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Oxford Üniversitesi Nüfus Yaşlanması Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Asghar Zaidi, aktif ve sağlıklı yaşlanan bireylerinin toplum içerisinde kendi özerkliklerini sağladığını belirterek, "Yaşlanma stratejileri insanlara güç katar, yaşam kalitelerini iyileştirmelerine katkıda bulunur. Aktif Yaşlanma Endeksi (AAI) çerçevesinde her bir ülke için öncelikleri belirlenir." dedi.

    AAI'ye göre; istihdam, sosyal katılım, bağımsız yaşama ve uygun ortam oluşturulması gibi 4 dalda 22 farklı göstergenin kullanıldığını belirten Zaidi, "Listenin başında kuzey ülkeleri yer alıyor. Aslında şaşırtıcı değil. Danimarka, İsveç gibi ülkeler herkese sosyal hizmet sağlamanın yüzüncü yılını kutluyor. Bu endekste Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri daha aşağıda." ifadelerini kullandı.

    Zaidi, istihdam alanında İsveç'in, sosyal katılım alanında İrlanda'nın, bağımsız yaşama alanında ise Danimarka'nın liste başı olduğunu dile getirdi.

    'ŞU AN 900 MİLYONU GEÇTİ'

    Yaşlı
    © Flickr/ Hapal
    İtalya'da 'yaşlılık yaşı' 75'in üzerine çıkarıldı
    Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna Armitage, UNFPA'nın dünyanın 150 ülkesinde nüfus verileri topladığını ve iyi uygulamaları paylaştığını kaydederek, "Dünyada 60 yaş üzeri nüfus 900 milyonu geçmiştir. 2050'de bu sayı 2,1 milyar olacak." dedi.

    Yaşlıların bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Armitage, yaşlı oranı arttıkça, ailenin de yaşlılara bakmak üzere desteğe ihtiyacı oluştuğunu söyledi.

    Bu alanda üç maddeye dikkati çeken Armitage, "Yaşam döngüsünü ve yaşın ne anlama geldiğini düzgün tanımlamalıyız, her bireyimize iyi yaşlanma hakkı tanımalıyız ve en son toplumların bu hedefleri takip etmesini sağlamalıyız. Hayat 100 metre yarışı değil, artık bir maraton. Bireysel ve toplumsal olarak buna hazırlanmamız gerekiyor. Demografik trendleri daha iyi anlamalıyız. Anneler geç yaşta çocuk yapıyorlar. Doğum oranları düşük" diye konuştu.

    'ÇİN NÜFUSUNUN YARISI 2050 YILINDA 50 YAŞ ÜZERİNDE OLACAK'

    BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komitesi (ESCAP) Sürdürülebilir Demografik Geçiş Section Sosyal Gelişme Bölümü Şefi Sabine Henning, ESCAP'ın MIPAA hedefleri, bilişim teknolojilerinin yaşlanma üzerindeki etkileri ve yaşlılık ölçüleri üzerine AAI doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

    Asya-Pasifik'te yedi kişiden birinin yaşlı olduğunu kaydeden Henning, bu bölgede yaşlanan nüfusa sahip ülkelerin başında Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya'nın geldiğini söyledi.

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Program Yöneticisi Shruti Singh, yaşlanan nüfusun küresel bir olgu olduğunu, İspanya'da ve İtalya'da nüfusun neredeyse yarısının 43 yaşın üzerinde olduğunu kaydetti.

    "Çin nüfusunun yarısının 2050 yılında 50 yaş üzerinde olması bekleniyor" diyen Singh, Türkiye'deki yaşlı nüfusa yönelik ise "Şu an ortalama yaş 30 civarında. Türkiye daha ziyade Almanya ve İtalya gibi bir profil sergilemiş olacak" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Yaşlılık, Birleşmiş Milletler (BM), Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
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